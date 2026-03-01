La Pirinaica tomba el mur del Parc (1-0)
Victòria del Martorell per seguir líder, empat de l'Igualada a casa i derrota dolorosa del Joanenc
La Pirinaica va obtenir una important victòria a casa contra el cuer de la categoria, el Parc de Barcelona (1-0).Tot i patir més del compte, els manresans van dominar el partit completament i van aconseguir sumar tres punts que els apropen a la tercera plaça, la que ocupa l’Igualada i que possiblement podria donar accés a un play-off. De fet, pugen a la cinquena posició, aprofitant la derrota del Ripollet, i ja estan a sis punts del conjunt anoienc, empatats amb el Castellar (quart) i amb l’APA Poble Sec (sisè).
Els manresans van fer un bon partit amb la pilota davant del desè classificat, malgrat que els badalonins porten una bona dinàmica. Malgrat això, no van aconseguir anotar durant tota la primera meitat degut a la bona feina defensiva del conjunt visitant. Ja a la segona meitat, el setge de l’equip de Romans Carrillo es va intensificar i, al minut 66, Max Morell anotava el que acabaria sent l’únic gol de l’enfrontament. Els manresans van seguir atacant i van poder fer el segon, però no van aconseguir materialitzar les seves ocasions, però tampoc van patir per les ocasions dels badalonins.
Per la seva banda, l’Igualada va ser incapaç de foradar la porteria de l’Unificación Llefià (0-0) malgrat dominar l’enfrontament i va deixar-se dos punts importants en la lluita per la segona posició. Els badalonins van ser sòlids defensivament i els anoiencs no van tenir el dia en la faceta ofensiva. Ara, l’equip igualadí perd pistonada respecte el líder Singuerlín, a nou punts, i el segon Turó de la Peira, a quatre.
Derrota molt dolorosa del Joanenc a casa (0-1) contra un rival directe en la lluita per la permanència, el Balaguer, que era l’equip que marcava el tall de la permanència fins a aquesta jornada. Un únic gol, a vint minuts pel final, obra de Miquel Graells de penal, va donar tres punts als de la Noguera i va deixar de buit els santjoanencs, que es mantenen tretzens però a cinc punts de la zona de salvació, que ara marca el Cardona.
En el derbi bagenc, el Gimnàstic es va imposar al Cardona.
Al grup 3, el Martorell reforça el lideratge després de superar l’Atlètic Vilafranca (1-2) i aprofita l’ensopegada del Viladecans per posar-se a cinc punts del segon, que ara és el Sant Cugat. Howard-Ekum, de penal, va avançar els visitants, i Yeray Fernandez va anotar-se un gol en pròpia i un a favor per establir el 1-2.
