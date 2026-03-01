El Puig-reig és líder després de vèncer en una bogeria de partit (4-3)
El Berga supera el Piera i el Sallent goleja el Solsona, mentre que la Seu d'Urgell segueix l'estela del líder del grup 5
El Puig-reig és el nou líder del grup 4 després de vèncer el Barberà (4-3) en un partit que no es va definir fins el gol definitiu, a l’últim instant, d’Arnau Pons. Els altres tres gols dels locals els van anotar Joan Santasusagna, a la primera meitat, i Isidre Marsiñach i Martí Soler, que havien instaurat el momentani 3-1 al marcador abans de la remuntada visitant. Amb l’empat del Fundació Terrassa al camp del Júnior, els puig-regencs estan empatats a punts amb els egarencs.
Victòria del Berga davant el Piera (3-0) que el reafirma a la tercera posició del grup i l’apropa als egarencs. Guille Martínez, Alieu Baldeh i Alsana Sonko van ser els golejadors del partit. El Piera entra en descens, tot i que a un punt de la permanència.
L’altre anoienc, el Fàtima, va caure (1-3) davant el Montcada i es manté cuer a la classificació, a catorze punts de la salvació. Pepe García va anotar el gol dels igualadins abans que els vallesans capgiressin el marcador.
En canvi, el Vilanova del Camí va sorprendre l'Atlètic Gironella.
En un altre derbi intercomarcal de la Catalunya central, aquest cas en el grup 5, el Sallent va golejar el Solsona (4-0) i recupera les bones sensacions. Marc Díaz va fer un doblet, un dels quals des dels onze metres, i les altres dianes les van fer Iker Sánchez i Adrià Caballé. Amb aquest marcador, els sallentins ja són novens, amb dos partits menys que els seus rivals directes, i podria anar a la zona de promoció d’ascens si vencés els dos compromisos pendents. En canvi, els solsonins perden la dinàmica ascendent i es mantenen penúltims, això sí, a només tres punts de la salvació.
El Capellades va caure per la mínima (1-0) al camp de l’Atlètic Almacelles, i cau a l’onzena posició, tot i que té un partit pendent, a quatre punts del descens.
En canvi, la Seu d’Urgell es manté segona, també amb un partit menys, després de superar l’Agramunt (2-0) gràcies als gols d’Aleix del Águila i Tomàs Young.
