El Vilanova del Camí sorprèn l'Atlètic Gironella a domicili (2-3)
Els anoiencs són més efectius en atac i aconsegueixen superar al quart classificat a domicili malgrat que els gironellencs dominen la possessió i tenen ocasions per endur-se el partit
Un Vilanova del Camí més efectiu es va acabar emportant el derbi intercomarcal contra un Atlètic Gironella (2-3) que va arribar a empatar l'enfrontament, però que va acabar quedant-se sense punts. Els gironellencs es mantenen quarts, però perden pistonada respecte dels tres primers. Els anoiencs són encara penúltims, però a només un punt de la salvació.
El partit es va inclinar d'hora a favor de l'equip anoienc. Al minut 9, Eugeni Pujol aprofitava una centrada per la banda per rematar a plaer i feia el primer gol. Els locals dominaven la pilota, tenien ocasions, però no aconseguien foradar la porteria rival. Abans de la mitja hora de joc, Carlos Novoa feia el segon en una jugada similar, rematant una passada lateral i aconseguint ampliar la distància.
A la segona meitat, els gironellencs van fer una passa endavant i van començar a tenir més ocasions, però no eren efectius i no les aconseguien materialitzar. No va ser fins al minut 78, que Pol Toran recuperava la pilota a la banda i servia una passada enrere perquè Pere Portell, des de la zona del punt de penal, retallés distàncies. Només sis minuts després, Joan Fígols empatava després de recuperar un rebot i enviar la pilota al fons de la xarxa. Quan millor estaven els gironellencs, va arribar el definitiu 2-3 dels vilanovins. Dos minuts després, Sergi Bisbal recuperava una pilota en zona sensible del Gironella, en una mala construcció de jugada dels locals, i anotava per donar tres punts vitals als anoiencs i fer-los somiar en la permanència.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Guerrero, Cunill (Portell 46’), Puigdellívol (Villa 65’), Fernandez, Valls (Djamanca 79’), Rodríguez, Fígols, Toran, Gabarrós (Diallo 79’), Castillo (López 46’) i Ragués.
CF VILANOVA DEL CAMÍ: Martín, Pujol, Prieto, Rodríguez, Baraldés (Simón 42’), Vidal (Adrio 79’), Novoa, Ortiz (Rodríguez 65’), Bisbal, Gallardo i Simón (Segovia 71’).
ÀRBITRE: Xavier Roca, auxiliat per Arnau Jiménez i Iker Ladero.
GOLS: 0-1 Pujol min 9, 0-2 Novoa min 26, 1-2 Portell min 78, 2-2 Fígols min 84, 2-3 Bisbal min 85.
