El Cadí La Seu encaixa una pallissa a la pista del València Basket (77-44)
Tot i que el conjunt que dirigeix Isaac Fernández encadena cinc derrotes, encara es manté a un triomf de la zona de descens
El Cadí La Seu va caure apallissat contra el València Basket per un contundent 77-44 en un duel en què la superioritat física taronja i les nombroses errades no forçades de les urgelleques va ser definitiu. Es tracta de la cinquena derrota consecutiva a la Lliga Femenina Endesa del conjunt que entrena Isaac Fernández, que tot i la mala dinàmica es manté a una victòria de la perillosa zona de descens, que ara marca l’Araski.
El conjunt urgellenc va patir des de l’inici, sent incapaç de trobar bones situacions de llançament per fer front al festival ofensiu taronja. De fet, l’equip de La Seu només va aconseguir anotar tres cistelles en joc en tot el primer quart. Al segon període la dinàmica va canviar, i trobant encert exterior i algunes bones situacions de llançament a la pintura, van aconseguir frenar la sagnia inicial.
La represa havia de ser igual perquè les urgellenques tinguessin alguna opció, però les locals van aprendre de les errades comeses al segon quart. Sobretot aprofitant-se de la seva superioritat física dins de la pintura, així com augmentant la seva intensitat defensiva per aconseguir cistelles fàcils que van sentenciar el duel abans d’hora.
