Futbol sala | Copa Catalunya

El Covisa Manresa i el CFS Esparreguera es juguen passar a la propera ronda de la Copa Catalunya

Manresans i esparreguerins es disputen aquest vespre un lloc a la sisena fase de la competició

El Futsal Vilomara visitarà diumenge, dia 15, la pista del CFS Sant Joan Despí amb l'objectiu d'avançar

Bermusell no podrà participar del duel de dimarts a la nit

Bermusell no podrà participar del duel de dimarts a la nit / Arxiu/Jordi Biel

Marc Llohis

Manresa

El Covisa Manresa i el CFS Esparreguera són, juntament amb el Futsal Vilomara, els darrers representants de la Catalunya central a la Copa Catalunya de futbol sala. Els manresans visitaran la pista del conjunt esparreguerí dimarts al vespre, a les 21.00 hores, mentre que els vilomarencs visitaran diumenge, dia 15, el feu del CFS Sant Joan Despí. Així, doncs, segur que com a mínim un dels equips de les nostres comarques serà a la fase sis, en què només quedaran 12 equips vius.

El partit que es disputarà avui al pavelló municipal El Castell d’Esparreguera definirà si el Covisa Manresa fa els deures i avança a la següent fase, o si en canvi són els esparreguerins, que ara mateix són quarts a la classificació de Tercera Divisió Nacional de futbol sala, qui avancen davant d’un equip una categoria superior. Mentre que el conjunt del Pont, que són segons al mateix grup, jugaran contra el líder.

Els manresans no podran comptar amb Roger Bermusell ni Sergi Piquer, ja que ambdós havien debutat amb els seus anteriors equips a la competició, i tampoc estarà encara disponible Asis. Jairo Molero recupera la resta d’integrants de la plantilla, incloent Aaron Riera que segons explica el club podria tenir minuts després de la lesió que va patir a Canet. També estarà a disposició del tècnic Santa i fins i tot podria debutar amb el primer equip la darrera incorporació, Mohamed Taous ‘Pirri’.

