Els 100 punts de Wilt Chamberlain: Llums i ombres d'una fita [potser] irrepetible
Avui fa 64 anys d’una de les marques més complicades de millorar en l’esport, tot i veient cap on està derivant el bàsquet, res no és impossible. Va ser quan Wilt Chamberlain, un dels millors jugadors de la història i pivot dominant de l’època, va anotar 100 punts exactes en un partit de l’NBA. Qui més s’hi ha acostat ha estat Kobe Bryant, amb 81, la qual cosa demostra la magnitud de la fita.
Tot i això, el rècord té els seus condicionants. Es va jugar un dissabte i hi ha qui diu que, demostrant la seva fama, Chamberlain gairebé hi arriba tard perquè havia estat ocupat la nit abans amb un parell dels, segons ell, milers d’amants que tenia. I és que a part de ficar 100 punts en una sola nit, va arribar a dir que s’havia enllitat amb 20.000 dones durant la seva vida. No s’hi posava per poc, quan es tractava de batre rècords.
Llavors tenia 25 anys i es trobava encara en la fase inicial de la seva carrera. Jugava amb els Philadelphia Warriors i s’havia d’enfrontar al Hershey Sports Arena, a casa, als New York Knicks. La diferència entre les dues formacions era clara, ja que mentre el conjunt de Pensilvània ja havia acumulat 46 victòries, el seu rival només en tenia 27 i acabaria la temporada com al segon pitjor conjunt de la conferència.
I el partit va començar de primera per a Chamberlain, que va anotar sense problemes els seus cinc primers llançaments a cistella. I no pararia de tirar. L’acta del partit, perduda durant força temps i recuperada quan tothom pensava que ja no existia, va mostrar que aquella nit arribaria a fer 63 tirs de camp i 32 tirs lliures, un total de 95 intents de cistella. Una brutalitat. Per comparar-ho, quan va anotar 81 punts, Kobe en va llançar disset menys.
I és que en la seva autobiografia, «Wilt», Chamberlain va admetre que «vaig tirar massa aquell dia. Fins i tot els meus companys em passaven la pilota quan estaven oberts i ells tenien millor posició. En el darrer quart, tots m’animaven per arribar als cent punts».
Les històries atribuïdes a aquell partit diuen que els Warriors es van passar els últims minuts fent faltes per tal de recuperar la pilota amb rapidesa i que Chamberlain tornés a anotar. L’estadística mostra que Nova York va tirar 41 tirs lliures, que són bastants, però tampoc una exageració. L’entrenador dels Knicks, Eddie Donovan, va afirmar que «el joc va ser una farsa» per aquest motiu. De fet, en el darrer període va intentar 21 tirs a cistella i l’entrenador del seu equip, Frank McGuire, va posar en pista tots els suplents perquè aturessin el joc.
Al final, l’equip de Philadelphia va guanyar per 169-147. A part dels 100 punts, Chamberlain va capturar 25 rebots i va estar-se els 48 minuts a la pista. El company que se li va acostar més va ser Al Attles, amb 17. Aquell dia va batre fins a vuit rècords, de bàsquets, d’intents i de tot. Com a curiositat, dos dies després es van tornar a enfrontar els dos equips i els Warriors van guanyar per un punt. Chamberlain només en va fer 58. Devia estar cansat.
