L’Audiència Nacional inadmet i arxiva la denúncia contra Laporta
El jutge Pedraz conclou que no és competent per investigar els fets
ACN
El titular de la plaça 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància, Santiago Pedraz, ha inadmès i ha arxivat la denúncia d’un particular contra l’expresident del FC Barcelona Joan Laporta i diversos membres de la seva junta directiva per suposats delictes de blanqueig de capitals, administració deslleial, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i organització criminal en relació amb diverses operacions presumptament fraudulentes a l’estranger. En línia amb la Fiscalia, el magistrat conclou que l’Audiència Nacional no és competent per investigar aquests fets que consten en la denúncia.
El jutge es basa en doctrina del Tribunal Suprem que estableix que per conèixer els delictes comesos a l’estranger cal que el delicte es cometi “en la seva integritat a l’estranger”, i els que han estat comesos a Espanya i en part a l’estranger han de ser enjudiciats per l’òrgan judicial del territori espanyol competent.
La resolució cita jurisprudència del Tribunal Suprem, en particular la sentència 263/2021, que delimita l’abast dels delictes amb connexió internacional. Segons aquesta doctrina, quan es tracta de conductes continuades o complexes desenvolupades parcialment a Espanya, la competència correspon al jutjat del territori on s’hagin produït actes rellevants, encara que una part dels fets tingui projecció exterior.
