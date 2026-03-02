Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'AE Vòlei Manresa manté la bona dinàmica contra un sempre combatiu CV Olot (3-1)

L'entitat manresana va resoldre amb autoritat un partit molt igualat que va obligar els bagencs a exhibir el seu millor nivell

Regió7

Manresa

L'AE Vòlei Manresa va sumar dissabte l'onzena victòria de la temporada després de superar per 3-1 el Club Voleibol Olot a l'Ateneu les Bases. El conjunt bagenc continua amb pas ferm el seu curs competitiu a Primera Divisió Nacional masculina, en què es manté en quarta posició, amb 4 punts de marge respecte el CN Sabadell, però a uns impossibles 13 respecte a la tercera posició que ocupa el CV Reus.

El conjunt olotí va encetar el duel amb molta activitat i efectivitat, però els manresans no es van deixar intimidar. Imposant un ritme que els convenia i mantenint una bona eficàcia en el servei i en atac, els locals es van apuntar el primer set del partit per 25-18. L'impuls visitant es va notar al segon període, en què els de la capital de la Garrotxa van ser més consistents en les defenses, i aprofitat errades locals es van adjudicar el set per 23-25.

Tocava no precipitar-se i esborrar les males sensacions del segon parcial tan aviat com fos possible. Dit i fet, amb una millora substancial en l'ordre i el posicionament, així com guanyant moltes accions de bloqueig en defensa, van protagonitzar un nou gir a l'enfrontament. El tercer set se'l van apuntar per 25-17. El camí era clar, i amb una gran inici del que acabaria sent el perídoe definitiu, els manresans van mostrar la seva millor versió tancant l'enfrontament per 25-9.

