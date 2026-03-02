Hoquei | OK Lliga
L'Igualada Hoquei Club defensa els seus aficionats davant les acusacions "d'ultres" o "radicals"
El club anoienc defensa que la trentena d'aficionats que es van desplaçar al Pazo dos Deportes de Riazor van mantenir una actitud "exemplar" durant tot el partit
En un comunicat fet públic aquest migdia, l'entitat no només dona suport als seus seguidors, sinó que denuncien "l'agressió física a un aficionat igualadí"
Regió7
El partit entre el Liceo Hockey Club i l'Igualada Rigat corresponent a la 20a jornada de l'OK Lliga va acabar amb discrepàncies manifestes entre aficionats igualadins i jugadors gallecs. Una circumstància que alguns mitjans de comunicació locals van recollir, titllant "d'ultres" i "radicals" la trentena de seguidors visitants que es van desplaçar al Pazo dos Deportes de Riazor. Unes afirmacions que l'entitat anoienca condemna, ja que com expliquen en un comunicat fet públic avui "se'ls atribueixen amenaces de mort sense cap element probatori que ho sustenti".
En el mateix text compartit, l'Igualada Hoquei Club defineix el partit a Riazor com "un encontre d’alta intensitat competitiva i amb un nivell de tensió evident dins la pista" i també assenyalen "diverses situacions que van contribuir a escalfar el partit". Així i tot, explica el club, "els nostres jugadors van mantenir en tot moment una actitud competitiva i responsable, sense reaccionar de manera violenta davant les provocacions o moments de tensió que es van produir".
Fent referència a l'actitud de la trentena d'aficionats de l'entitat al pavelló, l'Igualada Hoquei Club "pot afirmar amb rotunditat que durant el desenvolupament del partit la seva actitud va ser exemplar". I expliquen explícitament que "no es van produir insults, amenaces ni comportaments violents cap a l'equip rival". Quant als fets esdevinguts després del partit, el conjunt anoienc es remet a la versió que mostren dues gravacions des de les graderies.
La seva versió és la següent: "Un cop finalitzat el partit, i quan els aficionats igualadins ja es disposaven a abandonar la instal·lació, diversos jugadors del conjunt local es van dirigir cap a la zona on aquests es trobaven. Els vídeos enregistrats mostren com alguns d’ells s’encaren amb l’afició visitant i, de manera reiterada, els insten a baixar a la pista amb expressions clarament provocadores. Les mateixes imatges evidencien que l’actitud dels nostres aficionats és tranquil·la i dialogant, sense voluntat d’enfrontament. Malgrat això, la tensió escala per la insistència i l’actitud intimidatòria d’alguns jugadors locals, i els fets acaben amb una agressió física a un aficionat igualadí".
