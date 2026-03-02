Atletisme
El migfondista de Sant Joan de Vilatorrada Adrià Caso, de l'Avinent Manresa, guanya dos ors al Campionat de Catalunya sub-18 en pista curta
El bagenc s'imposa en les proves de 800 i de 1.500 metres, amb un gran registre en la quàdruple volta a la pista, i es classifica per als estatals
El CA Igualada guanya una plata i dos bronzes en la mateixa competició, disputada a Sabadell
Regió7
El migfondista santjoanenc Adrià Caso va guanyar dues medalles d'or, en les proves dels 800 i dels 1.500 metres, dels Campionats de Catalunya d'atletisme sub-18, que es va disputar a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. Van ser els millors resultats dels nostres atletes en els campionats, que van completar tres medalles més per al Club Atlètic Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat, una de plata i dues de bronze.
Pel que fa a Caso, va guanyar la final dels 800 metres amb un temps d'1.56.36, a només tres centèsimes de la seva millor marca personal. Cinc hores més tard guanyava la final dels 1.500 metres després d'una impressionant esprintada final que li va fer acabar la prova amb un registre de 4.08.77.
En la història de l'entitat, mai cap atleta tan jove no havia obtingut un registre tan bo en les quatre voltes a la pista coberta. Ara només té 16 anys i tres mesos i competirà el proper cap de setmana en els estatals sub-18 d'Antequera.
L'Avinent va assegurar dues places més de finalista. Van ser les de Marc Sanz en el pes de cinc quilos, amb 11,63 metres, millor marca personal, i de Biel Camps, vuitè en el salt de llargada amb 6,08 metres.
Per la banda del Club Atlètic Igualada, Blanca Moreno va aconseguir la medalla de plata en el triple salt amb un registre d'11,79 metres, mínima estatal sub-18. A més, va obtenir una plaça de finalista en el salt de llargada, en ser cinquena amb 5,27 metres.
La seva companya Berta Ferrús va quedar tercera i va obtenir la medalla de bronze en el salt d'alçada, amb un millor intent d'1,58 metres.
El tercer metall va ser per a Isaac Hernández, tercer i bronze en el salt d'alçada amb un millor registre d'1,85 metres. A més, va ser cinquè en la seva semifinal dels 60 metres tanques, la qual cosa li va fer la 14a posició global.
Una altra plaça de finalista va ser per a Àlex Campaña, sisè en total dels 400 metres, amb 52.59.
