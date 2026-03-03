Futbol | Copa del Rei
El Barça es queda a les portes d’un nou miracle al Camp Nou (3-0)
El berguedà Marc Bernal marca dos dels tres gols del conjunt blaugrana, que ha estat a punt de trencar tots els pronòstics, però serà l’Atlètic de Madrid del manresà Marc Pubill qui jugui la final de la Copa
El FC Barcelona s'ha quedat a les portes d’un nou miracle al Camp Nou. Els jugadors que dirigeix Hansi Flick han sobresortit en un duel trepidant que els blaugrana han estat a punt de portar a la pròrroga. El migcampista berguedà Marc Bernal ha completat un partit gairebé perfecte, aguantant la medul·lar de l’equip i sent molt efectiu en les accions d’atac, fins al punt que ha marcat dos dels tres gols del seu equip.
El partit ha iniciat amb el Barça molt conscient que calia ser molt agressiu des dels primers segons per consumar una gesta que en la història recent ja s’havia aconseguit aquell vuit de març de 2017 contra el París Saint-Germain a la Champions. Però el cert és que el matx no ha començat gens de cara per als interessos blaugrana, ja que quan s’havien jugat menys de 15 minuts s'ha lesionat Koundé. Una circumstància especialment negativa tenint en compte que el martorellenc Eric Garcia no era a la banqueta, i l’entrada de Balde deixava gairebé sense defenses la banqueta.
L’Atlètic de Madrid havia sortit a protegir-se, sense proposar res més que no fos sortir amb molta velocitat al contraatac. Era complicat desfer la teranyina defensiva madrilenya, i en una acció d’estratègia Lamine Yamal ha protagonitzat una jugada individual de fantasia que ha desconcertat Lookman. El de Rocafonda ha remuntat la línia de fons i ha regalat el primer al berguedà Marc Bernal.
Una diana que donava tranquil·litat i més gasolina al Barça. I just abans del descans, en una acció trenada entre Pedri i Ferran Torres, Marc Pubill s'ha precipitat i ha fet caure dins l’àrea el jugador canari. Raphinha ha assumit la responsabilitat, i amb un punt de calma sorprenent ha batut Juan Musso.
A la represa, la dinàmica es va mantenir. Els madrilenys esperaven, sense ni tan sols ensumar l’àrea que defensava el sallentí Joan García. La premissa era clara, eren necessaris dos gols més, i el Barça ha anat per feina. En una nova acció d’estratègia, Cancelo ha posat una pilota molt bombada que Bernal ha fet entrar dins de la porteria, gairebé emulant l’estirada de Sergi Roberto el 2017. Però a partir d’aleshores el desgast ha començat a passar massa factura, i ni amb Araújo de davanter centre durant més de 20 minuts no n’hi ha hagut prou per consumar el miracle.
