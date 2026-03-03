Futbol | Tercera RFEF
El CE Manresa vol recuperar el colideratge de Tercera Federació
El conjunt bagenc afronta el partit de dimecres al vespre (20.00h) contra la Grama amb l'objectiu de sumar un triomf que els torni a empatar a punts amb l'Hospitalet
El CE Manresa encara amb optimisme i ambició la disputa del partit de dimecres al vespre (20.00 h) al feu de la Fundació Esportiva Grama amb l’objectiu clar de mantenir-se en la pugna per ascendir de manera directa a la Segona Federació. El conjunt manresà ha registrat un inici de lliga històric, perdent només tres partits i empatant-ne sis en 23 jornades. Un balanç que els situa, ara mateix, en segona posició de la taula classificatòria amb 45 punts, tres menys que el Badalona, que ja va vèncer en el partit corresponent a aquesta jornada el Mollerussa per la mínima.
El conjunt bagenc no va jugar el passat cap de setmana, perquè el lateral manresà Nicolás Olmedo va entrar d’última hora a la convocatòria de la selecció CatUEFA, que divendres i diumenge disputava la darrera fase nacional de la Copa de les Regions a l’estadi Olímpic de Terrassa. La convocatòria d’un o diversos jugadors de diferents equips del grup 5 de Tercera Federació és el motiu que explica que només sis conjunts hagin disputat el partit corresponent a la jornada 24, i que tots a excepció del Tona-l'Hospitalet es juguin dimecres.
El conjunt manresà que dirigeix Sergi Trullàs podrà comptar amb la totalitat de la plantilla, a excepció de Joel Montero, que continua de baixa a causa de la ruptura del lligament encreuat que va patir al mes d’octubre, i del veterà migcampista David Batanero, que segons explica el club encara no ha rebut l’alta mèdica.
Els manresans afronten el partit amb moltes ganes, sobretot tenint en compte que la Grama ha estat un dels pocs equips que els ha derrotat enguany, i ho faran amb la confiança de qui fa més d’un mes que guanya sense encaixar.
