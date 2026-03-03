Judo
Cinc judokes de l'Esport7 participen a la Copa d'Europa júnior de Móstoles
Els esportistes de l'entitat manresana s'han desplaçat fins a la ciutat madrilenya per disputar una competició amb molt de nivell
Cinc judokes de l'Esport7 van prendre part el passat cap de setmana de la Copa d'Europa júnior que es va celebrar a la localitat madrilenya de Móstoles. Jordi Benito, Arnau Domínguez, Guillem Lozano, Ariadna Álvarez i Luca de Palma van participar en una competició molt exigent en què se citaven els millors judokes de la categoria del panorama europeu.
L'equip l'encapçalava l'entrenador Maurici Casasayas, però cap dels esportistes va aconseguir saldar la competició amb un lloc de finalista. En -66 quilos, Benito va perdre en la primera ronda contra l'israelià Yanin Kokolayev, el mateix resultat que Domínguez a la categoria de -73 quilos, en el seu cas, la desfeta va ser davant del georgià Vasil Gamezardashvili.
Tampoc va tenir sort Lozano, que en -100 quilos també es va veure superat tot just començar pel també georgià LukaDemuradze. La representació femenina no va tenir més fortuna. Álvarez va perdre el seu primer combat en -63 quilos contra l'espanyola Maria del Rocío Arcones, mentre que de Palma tampoc va passar de la primera ronda en -70 quilos després de caure davant la francesa Laura Duchaussoy. Totes dues rivals de la categoria femenina, s'acabarien penjant la medalla de bronze a les respectives categories.
Malgrat quedar fora de les places de privilegi, l'experiència i l'aprenentatge de jornades com les del passat cap de setmana ajudaran els judokes de l'entitat manresana a millorar, ja pensant en objectius futurs d'aquesta temporada.
