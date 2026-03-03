Entrevista | Joan Gaspart Expresident del FC Barcelona
Joan Gaspart: "El Barça està per sobre de Messi, tot i que es mereix un comiat"
L’expresident blaugrana valora positivament el mandat de Joan Laporta
Begoña González
Joan Gaspart (Barcelona, 1944) va ser vicepresident del Barça (1978-2000) en l’etapa de Josep Lluís Núñez i va agafar les regnes com a president del club blaugrana durant tres anys (2000-2003) en un mandat desgastat pels resultats i el clima social. En l’àmbit esportiu, la seva presidència s’associa a una gran inversió en fitxatges i l’arribada de Messi quan encara era un nen. Malgrat la valoració crítica d’aquells anys, l’empresari hoteler continua fortament vinculat al club blaugrana.
Quin balanç fa del mandat de Laporta?
Valorant-lo esportivament, que és el més important per a un soci, hi posaria un 10, o potser un 9 perquè no hem guanyat cap Champions. Tenim dues lligues, dues Supercopes, dues Copes del Rei i hem lluitat per tots els campionats en què hem participat. Em consta que Laporta va ser qui va decidir fitxar Flick, que per a mi ha sigut un gran encert. I sobretot, una cosa molt important: hem sigut superiors al Reial Madrid. Hem sigut capaços de guanyar-lo en finals de Copa del Rei, en finals de Supercopa i això, com a victòria, a més, té més importància i més mèrit.
Continuïtat o canvi?
Per decidir-ho cal veure com està el club en el tema social. Jo entenc que en aquests últims cinc anys, i d’una manera molt especial, el president Laporta ha tingut la valentia de tirar endavant l’Espai Barça i, sobretot, el començament de les obres de l’estadi. Se n’havia parlat molt, però qui de debò es va atrevir a tirar endavant i començar la construcció del nou estadi pensant en el futur ha sigut el senyor Laporta. En el que s’ha errat, i jo dono un valor relatiu a la seva gestió, és en les dates de quan acabaria. També he de dir que jo faig una crítica relativa, perquè l’envergadura de la construcció de l’estadi fa difícil poder-hi posar una data clara. Qui es mereix inaugurar l’estadi és el president Laporta. I més tenint en compte que són els últims cinc anys del seu mandat com a president del Barça.
El preocupa l’estat econòmic del club?
Del que puc opinar és del que jo he viscut anant a totes les assemblees que s’han fet. Sempre s’han presentat les xifres i ens han explicat les palanques, la situació econòmica, el deute... Hi ha socis que es pensen que hem hipotecat el patrimoni. Això no és veritat. A mi el tema econòmic m’ocupa, però no em preocupa.
Messi ha de tornar al Barça? Si és així ¿quin creu que hauria de ser el seu paper?
Messi el vaig fitxar jo quan era president... No pot dubtar ningú que l’estimo, l’aprecio, el valoro, i crec que avui encara és el millor jugador del món. Ens ha donat moltes alegries. No obstant, ho he recordat sempre que he pogut i ho dic a tothom que vulgui escoltar, Messi, el president del Barça, els directius, els socis o les persones que estimen el Barça com jo... estem tots per sota del club. El Barça està per damunt de tot, fins i tot de Messi. Dit això, Messi es mereix, lògicament, que l’acomiadin en condicions. Messi ha de tenir el seu espai. No sé si des d’un punt de vista tècnic, però seria un ambaixador excepcional per al club.
El soci se sent encara propietari del club?
El soci continuarà sent propietari del club, almenys fins que jo em mori. I els qui són més joves que jo també, crec. El Barça és especial. I dins d’això hi ha la seva estructura. Des que va ser fundat, els propietaris són els socis. Això no té preu. Perdurarà tota la vida. Són l’autoritat. A mi, quan els socis em van dir que me n’anés, no em va quedar més remei que anar-me’n a casa.
