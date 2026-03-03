Ot Ferrer, Marta Garcia i Anna Huguet enceten aquest dimecres al matí l'europeu d'esquí de muntanya
L'esquiador olímpic nascut a Berga i les esportistes del CE Cerdanya i el Mountain Runners del Berguedà començaran disputaran les proves a l'esprint
Els altres representants de la Catalunya central que participaran dels campionats seran la gironellenca Ares Torres i l'esquiador urgellenc Jordi Alís, tots dos en vertical i individual
La Catalunya central portarà cinc esquiadors vinculats a la regió als Campionats Europeus d'esquí de muntanya que es disputaran a partir de dimecres al complex esportiu situat a Shahdag, a l'Azerbaidjan. Els primers a prendre part de la competició seran els esportistes que disputaran la modalitat esprint, mentre que els darrers a fer-ho seran els que competiran a la cursa vertical.
Així doncs, els tres primers atletes de la regió que prendran part de la prova seran l'esquiador olímpic nascut a Berga Ot Ferrer, l'osonenca del CE Cerdanya Marta Garcia, i la ceretana de l'AE Mountain Runners del Berguedà Anna Huguet. Precisament Huguet serà la primera a competir dimecres, ho farà a les 12.27 hores, quan provarà de classificar-se per accedir a les semifinals femenines. Una ronda que es disputarà a les 14.02 h. i en què també intentarà arribar Garcia, que disputarà la classificació a les 12.32 h.
També a l'esprint buscarà una medalla el berguedà Ot Ferrer, que serà el penúltim esquiador a afrontar la classificació. Ho farà a les 12.55 h. A diferència de la categoria femenina, l'esportista del Mountain Runners del Berguedà haurà de passar de totes totes per uns quarts de final, i després les semis si vol marxar de l'Azerbaidjan amb un metall penjat al coll. Els quarts es disputaran a les 13.20 h., les semifinals a les 14.17 h. i la hipotètica final està prevista per les 14.47 h.
Però amb ells tres no finalitzarà la representació de la regió central en aquests europeus. Divendres 6 de març i diumenge 8 serà el torn de dos esquiadors més: la gironellenca Ares Torres i l'urgellenc Jordi Alís. Tots dos participaran en primera instància a la prova individual i després en vertical.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?