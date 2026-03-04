Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu decideix prescindir del seu entrenador, Isaac Fernández
La mala marxa de l'equip, amb cinc derrotes seguides, algunes molt dures, i a un triomf del descens, han precipitat la decisió sense que es conegui el nom del substitut
El Cadí La Seu ha informat aquest dimecres, a través de les seves xarxes socials, de la destitució del seu entrenador, Isaac Fernández. La mala marxa recent de l'equip, amb cinc derrotes seguides a la Lliga Femenina, algunes d'elles molt dures, ha precipitat la decisió. El club ha explicat que encara no hi ha relleu a la banqueta.
El Sedis explica que hi ha hagut "acord mutu" per a la sortida de Fernández del club. El tècnic hi havia arribat la temporada passada, en què havia certificat la permanència, i en aquesta semblava encarrilada fins arribar a aquesta mala ratxa. En els darrers partits, el Cadí ha caigut per 24 punts a Girona, per 35 a casa davant d'un rival directe com l'IDK Euskotren, i per 33 a València. Anteriorment havia caigut a Ferrol i a casa amb el Perfumerías Avenida, però plantant cara.
El Cadí agraeix la feina feta al tècnic i li desitja èxit i explica que està treballant en la seva substitució. Aquest divendres té un duel molt complicat a Leganés a partir de les 20.30 hores. És catorzè de setze equips (els dos darrers baixen), igualat amb el Joventut i el Gernika, amb un sol triomf sobre l'Araski, penúltim, i cinc respecte del sentenciat Gran Canària.
