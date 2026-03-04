Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu decideix prescindir del seu entrenador, Isaac Fernández

La mala marxa de l'equip, amb cinc derrotes seguides, algunes molt dures, i a un triomf del descens, han precipitat la decisió sense que es conegui el nom del substitut

Isaac Fernández ja no és l'entrenador del Cadí la Seu

Isaac Fernández ja no és l'entrenador del Cadí la Seu / Agustí Peña/Sedis Bàsquet

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Cadí La Seu ha informat aquest dimecres, a través de les seves xarxes socials, de la destitució del seu entrenador, Isaac Fernández. La mala marxa recent de l'equip, amb cinc derrotes seguides a la Lliga Femenina, algunes d'elles molt dures, ha precipitat la decisió. El club ha explicat que encara no hi ha relleu a la banqueta.

El Sedis explica que hi ha hagut "acord mutu" per a la sortida de Fernández del club. El tècnic hi havia arribat la temporada passada, en què havia certificat la permanència, i en aquesta semblava encarrilada fins arribar a aquesta mala ratxa. En els darrers partits, el Cadí ha caigut per 24 punts a Girona, per 35 a casa davant d'un rival directe com l'IDK Euskotren, i per 33 a València. Anteriorment havia caigut a Ferrol i a casa amb el Perfumerías Avenida, però plantant cara.

Notícies relacionades

El Cadí agraeix la feina feta al tècnic i li desitja èxit i explica que està treballant en la seva substitució. Aquest divendres té un duel molt complicat a Leganés a partir de les 20.30 hores. És catorzè de setze equips (els dos darrers baixen), igualat amb el Joventut i el Gernika, amb un sol triomf sobre l'Araski, penúltim, i cinc respecte del sentenciat Gran Canària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  2. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  3. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  4. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  5. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  6. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  7. Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
  8. Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran

El Covisa Manresa remunta a Esparreguera i passa ronda a la Copa Catalunya (1-3)

El Covisa Manresa remunta a Esparreguera i passa ronda a la Copa Catalunya (1-3)

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

Detenen un grup que es dedicava a cometre robatoris per intentar fugir dels Mossos

Detenen un grup que es dedicava a cometre robatoris per intentar fugir dels Mossos

El Cadí la Seu decideix prescindir del seu entrenador, Isaac Fernández

El Cadí la Seu decideix prescindir del seu entrenador, Isaac Fernández

L’Equip d’Atenció Primària Artés de l’ICS celebra el seu 25è aniversari

L’Equip d’Atenció Primària Artés de l’ICS celebra el seu 25è aniversari

Descobreix el carrer més florit de Manresa: l'espectacle més primaveral que no et pots perdre

Descobreix el carrer més florit de Manresa: l'espectacle més primaveral que no et pots perdre

Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)

Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)

Aquest és carrer més florit de Manresa

Tracking Pixel Contents