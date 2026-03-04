Tercera RFEF/Grup 5
El CE Manresa no pot traduir en gols el seu clar domini al camp de la FE Grama (0-0)
Els blanc-i-vermells estavellen dos xuts als pals i es deixen dos punts davant d’un rival inferior
L’equip de Trullàs no pot retenir el colideratge per la victòria del Badalona del cap de setmana
El Centre d’Esports Manresa no ha pogut retenir el colideratge del grup 5 de Tercera Divisió en empatar a zero gols a Santa Coloma de Gramenet davant d’un rival que s'ha defensat e bé i no ha estat superior. Els bagencs, que fa sis partits que no encaixen cap gol, han estavellat fins a dues pilotes als pals i han sovintejat l’àrea del porter Guiu, però no han traduït el domini en gol i queden a dos punts del Badalona, que havia guanyat a Mollerussa el cap de setmana.
L'equip de Sergi Trullàs ha disputat una primera meitat de desgast del rival, ficant-lo durant la majoria del temps a la seva meitat de camp i provocant que tingués molt espai per recórrer si volia sortir. De tota manera, li ha faltat profunditat per crear més ocasions davant de la porteria de Guiu Escobar.
La pressió colomenca dels cinc primers minuts ha estat un miratge, sobreto quan als nou Varona ha comès una falta a la frontal de l'àrea, que li ha costat una targeta groga. L'ha llançada Aleix Díaz pel costat del porter i la pilota s'ha estavellat al pal. Cinc minuts després han estat Portero qui ha xutat des de la frontal de l'àrea, però massa desviat.
De tota manera, i malgrat que el control era manresà, ha faltat donar continuïtat a moltes accions que es perdien abans de poder filtrar l'última passada. L'acció polèmica ha arribat al minut 33, quan Ayoub ha anat a buscar una centrada i ha estat probablement agafat, en una acció en què l'àrbitre s'ha abstingut d'assenyalar res.
La Grama s'ha estirat tímidament, amb un xut alt d'Iván Julián i una centrada per la dreta que ha refusat Portero, abans que Munells rematés a fora un córner en la darrera acció del primer acte.
Un altre pal
La represa ha estat millor perquè el partit s'ha trencat. El Manresa ha avisat aviat amb accions dels seus davanters, però l’ex de l’equip del Congost Erik Rafael ha estat a punt de marcar per a la Grama en una passada a l’espai que han avortat entre Badr, Matheus i Pulido.
La resposta ha estat immediata. Primer, amb un xut massa fluix d’Ayoub i després amb una rematada parabòlica d’Aleix Díaz que ha anat a fora quan tothom cantava gol.
Els canvis han intensificat el domini manresà, tot i que calia anar amb compte amb les contres. En una d’elles, Pulido ha hagut d’evitar una centrada de Bonilla que ha tocat en Olmedo. Ha estat abans de la millor ocasió del partit, en una pilota solta que ha recollit Moha. El xut era gol, però Guiu ha respost amb una gran intervenció que ha sortit a fora després d’impactar contra el travesser.
Amb menys intensitat, ho ha provat al final Momoh, malgrat que ha estat el local Canteras, en un córner, qui ha tingut l’opció final per a la Grama.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda