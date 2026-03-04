Futbol sala/Copa Catalunya
El Covisa Manresa remunta a Esparreguera i passa ronda a la Copa Catalunya (1-3)
Els bagencs jugaran la propera eliminatòria contra el guanyador del partit entre el Montbui i el Salou
Regió7
El Covisa Manresa va superar la fase 5 de la Copa Catalunya en vèncer a la pista de l'Esparreguera després de remuntar el gol dels locals, un partit disputat després que tots dos equips no actuessin el cap de setmana per la vaga arbitral.
El conjunt de Jairo Molero va sortir fred a la pista i Arnau va avançar l'Esparreguera en el marcador. El conjunt del Baix Nord, incisiu i amb una defensa alta, presentava molts problemes a un Covisa descentrat, tot i una rematada al pal d'Héctor Albadalejo.
Va ser després del descans quan els manresans van reaccionar amb un gol del juvenil Edgar en rematar una pilota al segon pal. Amb més superioritat física i tècnica, el Covisa va imposar el seu joc i Jordi Sánchez va fer el segon amb un tret sense gaire angle.
Els locals van plantejar la tàctica del porter jugador i ho va aprofitar Héctor Albadalejo, amb una anotació a porta buida. En la propera eliminatòria, el Covisa jugarà a la pista del Montbui o del Salou, que s'enfronten aquest dijous.
CFS ESPARREGUERA : Jiménez, Baena, Bigorda, Ferran i Vico. / Asier, Arnau, Infante, Plaza, Jairo, Muñoz i Ramírez.
COVISA MANRESA : Cella, Lozano, Aaron, Llucià i Hector / Santa, Mellado, Jordi Sánchez, Ambrós, Pirri, Edgar i Blasco.
ARBITRE : Sarabia Orti
GOLS : 1-0 Arnau min 10, 1-1 Edgar min 27, 1-2 Jordi Sánchez min 32, 1-3 Héctor minut 37
