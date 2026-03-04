Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Bernal, de Berga, rebenta l’estadística amb el Barça: un doblet de rècord, disset anys després

El jugador del planter fa història amb 18 anys en aconseguir el doblet més jove del Barça a la Copa des d'un de Bojan a l'Espanyol, el gener del 2009, amb 127 dies menys

Marc Bernal, després d'un dels gols marcats dimarts al Camp Nou

Marc Bernal, després d'un dels gols marcats dimarts al Camp Nou / Alejandro García/EFE

Jordi Agut/Regió7

Manresa

El Barça es va acomiadar de la Copa del Rei amb una sensació estranya: va guanyar un partit enorme, però no en va tenir prou per canviar el destí de l’eliminatòria. En el 3-0 davant l’Atlètic de Madrid en la tornada de semifinals, l’equip de Hansi Flick va fregar una remuntada que semblava impossible després del 4-0 rebut a l’anada, i va acabar caient per un global de 4-3. Enmig d’aquella nit d’èpica incompleta, va aparèixer un nom que ja no sona a futur, sinó a present: Marc Bernal.

El migcampista de Berga va signar dos gols i va deixar un registre que el col·loca a l’hemeroteca blaugrana: amb 18 anys i 281 dies, Bernal és el jugador més jove del Barça a marcar un doblet en un mateix partit de Copa del Rei des del 29 de gener del 2009, quan el davanter, també català, Bojan Krkic va fer dos gols a l'Espanyol amb 18 anys i 154 dies.

En aquella eliminatòria, durant la primera temporada de Pep Guardiola com a entrenador del Barça, hi havia hagut un empat a zero a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on jugava l'Espanyol com a local en aquell moment. En la tornada d'aquells quarts de final, Bojan va fer els dos primers gols del partit, en els minuts 34 i 48 [3 de la segona meitat]. Piqué va fer el tercer, al minut 56. Llavors, Coro va anotar el 3-1 i Callejón, el 3-2 deu minuts més tard. El Barça va patir, perquè el 3-3 hauria classificat els blanc-i-blaus, però va passar ronda, va eliminar amb moltes dificultats el Mallorca a les semifinals i va vèncer l'Athletic de Bilbao en la final (1-4) en què Bojan també va marcar. L'atacant va fer cinc gols en aquella Copa, ja que també havia fet un gol al Benidorm i un altre a l'Atlètic de Madrid.

Un nou puntal

El partit es va jugar al límit. El Barça va sortir com si el marcador no existís, pressionant amunt, accelerant les possessions i tancant l’Atlètic durant molts trams. Bernal va obrir el camí i, més tard, el 2-0 va arribar des del punt de penal, transformat per Raphinha després d’una acció sobre Pedri. Amb l’estadi empenyent, el jove va tornar a colpejar a la segona part i va posar el 3-0, deixant la remuntada a només un gol. Però l’Atlètic va resistir amb ofici i amb un paper clau del seu porter, Juan Musso, que va sostenir els blanc-i-vermells quan el partit es va trencar.

Per a Flick, l’eliminació no va amagar la lectura positiva: el Barça va mostrar caràcter i diversos joves van fer un pas endavant en l’escenari més exigent. I entre tots, Bernal en va sortir reforçat. Format a La Masia i ja integrat en la dinàmica del primer equip, la seva nit copera no canvia el resultat final, però sí que deixa un missatge clar: el Barça té un nou nom capaç de decidir partits grans… fins i tot abans de complir els 19.

