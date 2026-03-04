Esquí de muntanya
Ot Ferrer, de Berga, bronze absolut Núria Balaguer, de Bagà, or sub-18 en els europeus d'Azerbaidjan d'esquí de muntanya
Marta Garcia, del CE Cerdanya, i la ceretana del Mountain Runners Anna Huguet cauen en semifinals de la prova absoluta i el ceretà Gil Rocías és setè sub-18 en la prova esprint
El berguedà Ot Ferrer, recent diploma olímpic en ser cinquè a la prova esprint de Milà i Cortina d'Ampezzo, ha obtingut la medalla de bronze en la mateixa modalitat dels Campionats d'Europa d'esquí de muntanya que han arrencat a Shahdag, a Azerbaidjan.
Ferrer, que ja havia estat tercer el gener del 2025 en la prova de la Copa del Món disputada a la mateixa estació, només ha estat superat en el tram final de baixada pel rus Nikita Filippov, plata als Jocs darrere d'Oriol Cardona, i pel suís Thomas Bussard. En canvi, ha superat un altre dels favorits, l'helvètic Jon Kistler, a part de l'italià Luca Tomasoni i l'alemany Finn Hösch, cinquè i sisè en la final.
L'esquiador de Berga ja havia demostrat el seu bon estat guanyant les dues sèries prèvies, la classificatòria i la semifinal, tot i que en aquesta darrera Filippov ja havia fet millor temps que ell.
Després de la cursa ha declarat que "estic molt content de poder continuar estant lluitant contra els millors. Una medalla en un Campionat d'Europa és una cosa molt important. Ha costat trobar la motivació després dels Jocs Olímpics, però he estat lluitant l'or fins al final i ara hem d'anar a per més".
En la competició femenina, la competidora del Club Esquí Cerdanya Marta Garcia ha estat vuitena després d'haver quedat quarta en la seva semifinal. En l'altra ronda prèvia a la final també ha quedat eliminada la ceretana dels Mountain Runners del Berguedà Anna Huguet, que ha acabat en el desè lloc total.
Una altra medalla
La segona alegria per als esportistes berguedans l'ha donat la baganesa Núria Balaguer Noguera, que ha guanyat la medalla d'or en la categoria sub-18. En la final directa, Balaguer ha fet un temps de 4.41.3 i ha superat per catorze segons la polonesa Antonina Rakus i per gairebé un minut la compatriota d'aquesta, Natalia Bobrowska, que ha completat el podi.
En la categoria masculina, el ceretà Gil Rocías ha quedat fora de la final per cinc segons en ser tercer de la seva semifinal. Ha acabat en setena posició final, darrere dels sis finalistes, entre ells el txec Frantisek Jopek, que ha guanyat l'or. La competició, que dura fins dissabte, segueix dijous amb els relleus mixtos.
