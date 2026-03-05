Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pilot i ciclista català avança cotxes envaint el carril contrari a tota velocitat a la carretera dels Àngels

Redacció

Girona

Un vídeo de pocs segons on es veu el pilot i ciclista català Aleix Espargaró entrenant amb bicicleta a Girona ha encès la polèmica a les xarxes socials, on el debat, amb nombroses crítiques, entre aficionats, ciclistes i conductors està servit. Només dura vuit segons, però és temps suficient per constatar la temeritat del provador d'Honda a MotoGP que continua vinculat al ciclisme. El de Granollers, de 36 anys, va fer dissabte passat un avançament molt perillós, envaint el carril contrari i a tota velocitat, a la carretera dels Àngels, una zona de baixa visibilitat per l'encadenament de corbes.

En les imatges, gravades des d'un cotxe afectat, s'identifica Espargaró duent a terme una maniobra d'alt risc, tant per ell com per a la resta d'usuaris de la via.

Van enxampar Espargaró, a més a més, vestint la roba del Lidl-Trek, equip on va militar la temporada passada i del qual continua sent ambaixador. "El comportament mostrat per Aleix Espargaró no reflecteix els valors ni els estàndards que ens regeixen com equip. Ens hem pres aquest assumpte molt seriosament i estem en procés de parlar directament amb el corredor", van assenyalar des de dins del conjunt a El País. El pilot va fer el salt a l'escamot l'any passat i, malgrat que va disputar el Tour d'Àustria i el Circuit de Getxo, enguany ha tornat als circuits.

