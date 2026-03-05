Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
El pilot i ciclista català avança cotxes envaint el carril contrari a tota velocitat a la carretera dels Àngels
Redacció
Un vídeo de pocs segons on es veu el pilot i ciclista català Aleix Espargaró entrenant amb bicicleta a Girona ha encès la polèmica a les xarxes socials, on el debat, amb nombroses crítiques, entre aficionats, ciclistes i conductors està servit. Només dura vuit segons, però és temps suficient per constatar la temeritat del provador d'Honda a MotoGP que continua vinculat al ciclisme. El de Granollers, de 36 anys, va fer dissabte passat un avançament molt perillós, envaint el carril contrari i a tota velocitat, a la carretera dels Àngels, una zona de baixa visibilitat per l'encadenament de corbes.
En les imatges, gravades des d'un cotxe afectat, s'identifica Espargaró duent a terme una maniobra d'alt risc, tant per ell com per a la resta d'usuaris de la via.
Van enxampar Espargaró, a més a més, vestint la roba del Lidl-Trek, equip on va militar la temporada passada i del qual continua sent ambaixador. "El comportament mostrat per Aleix Espargaró no reflecteix els valors ni els estàndards que ens regeixen com equip. Ens hem pres aquest assumpte molt seriosament i estem en procés de parlar directament amb el corredor", van assenyalar des de dins del conjunt a El País. El pilot va fer el salt a l'escamot l'any passat i, malgrat que va disputar el Tour d'Àustria i el Circuit de Getxo, enguany ha tornat als circuits.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys