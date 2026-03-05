FC Barcelona
Laporta i Font es queden sols; Marc Ciria, eliminat de la cursa electoral del Barça en el recompte de signatures
L’oposició dona un ensurt a Laporta amb les signatures però no s’uneix
El financer barceloní no supera el tall i es queda a només 90 signatures d’accedir a la contesa electoral
Albert Guasch
La cursa electoral per a la presidència del FC Barcelona s’ha reduït a dos contendents, Joan Laporta i Víctor Font, després que la junta electoral hagi descartat Marc Ciria. Exactament 598 dels 2.884 avals que va presentar dilluns el financer barceloní han estat anul·lats i, per tant, no arriba al mínim de 2.337. Presumiblement s’obre ara un període de litigi per part de l’equip de campanya de Ciria que pot sumir el procés en una certa incertesa.
Si en el procés d’entrega de signatures ja havia quedat fora de la cursa el constructor Xavier Vilajoana, que no va arribar al mínim requerit, en el procés de recompte n’ha sortit Marc Ciria. Durant els dos dies de validacions, la precampanya del financer va reclamar que s’acceptessin paperetes sense que hi constés el DNI del signant. En no ser acceptat, queda apartat. La lluita per la presidència blaugrana serà, doncs, un cara a cara entre Laporta i Font. Continuïtat o canvi. Tots dos poden considerar-se oficialment candidats.
Ciria s’ha quedat amb 2.247 signatures vàlides, a només 90 del mínim exigit. És a dir, s’ha invalidat un 20,97% de les que havia presentat. Joan Laporta també ha vist anul·lats uns quants suports: 944. Per tant, el seu nombre final vàlid és de 7.226. I el mateix passa amb Font: li han estat anul·lades 774 signatures i el resultat definitiu a la seva columna és de 4.440.
Aquestes anul·lacions solen atribuir-se a duplicacions d’avals o a defectes de forma, com ara la manca del DNI a la papereta. En els tres casos, el nombre és inusualment alt respecte a eleccions anteriors: un 11,5% en el cas de Laporta i un 13,7% en el de Font. En general, no sol passar del 5% o el 6%.
Terminis d’apel·lació
L’article 46 dels Estatuts estableix que una precandidatura disposa de tres dies hàbils per presentar recurs davant la junta electoral, i aquesta té tres dies més per respondre. Si s’esgoten aquests terminis, el procés podria allargar-se fins al dimecres vinent, dia del partit de tornada dels vuitens de la Champions contra el Newcastle. Tenint en compte com de prop s’ha quedat Ciria del mínim, és previsible que ara s’iniciï el litigi.
Si tot i així la resolució no fos del gust de Ciria, podria recórrer al Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol en els tres dies següents. L’última instància administrativa és el Tribunal Català de l’Esport, amb un termini de deu dies. A partir d’aquí només quedaria la via judicial. Tot aquest procés ja es produiria un cop celebrades les eleccions del 15 de març.
“Han estat dues jornades de validació intenses, que s’han desenvolupat amb normalitat i seguint els criteris establerts als Estatuts del club. Tots els criteris de validació s’han aplicat de manera idèntica a totes les precandidatures. La Junta Electoral ha rebut en aquest procés dues sol·licituds d’una mateixa precandidatura: una per validar les paperetes de suport que no anessin acompanyades del document d’identitat corresponent, que no va ser acceptada, i una altra en què es demanava disposar d’un interventor a cadascuna de les taules de validació, que sí que va ser acceptada”, ha explicat Josep Cubells, vicepresident provisional del FC Barcelona i secretari general de la junta electoral, en una breu compareixença a l’Auditori 1899.
Cubells ha admès certa tensió amb l’equip de Ciria durant aquests dies, tot i parlar de normalitat: “Va fer saber a la junta electoral els seus dubtes sobre la correcta aplicació dels criteris de verificació i per això el procés de validació de les paperetes es va fer davant del notari Gerard Conesa”.
