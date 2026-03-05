Esquí de muntanya
Marta Garcia, del Club Esquí Cerdanya, queda a un pas del podi als europeus d'esquí de muntanya
L'esquiadora osonenca, fent equip amb el basc Iñigo Martínez de Albornoz, acaba quarta en els relleus mixtos de Shahdag
L'esquiadora osoneca del Club Esquí Cerdanya Marta Garcia, fent parella amb el basc Iñigo Martínez de Albornoz, ha acabat quarta en la prova de relleus mixtos dels europeus d''esquí de muntanya que se celebren a Shahdag (Azerbaidjan). La formació de la federació espanyola ha quedat força lluny, a més de dos minuts, del podi. El triomf ha estat per als suïsos Fatton i Bussard, seguits pels italians De Silvestro i Boscacci i pels alemanys Paller i Hösch.
En la cursa juvenil, la cosa ha anat millor per a l'equip estatal, ja que el català Aaron Álvarez del Val i la madrilenya Emma Bogóñez han estat segons, només superats pels alemanys Euringer i Bauregger.
Aquest divendres és el dia per a la prova llarga, la reina dels campionats, amb una nodrida presència dels nostres esquiadors. En la cursa masculina hi seran el berguedà Ot Ferrer, medallista de bronze en l'esprint de dimecres, i Jordi Alís, del CE Cerdanya; en la femenina, Garcia, Anna Huguet, dels Mountain Runners del Berguedà, i la gironellenca Ares Torra; en sub-18, el ceretà Gil Rocías i, en fèmines, la baganesa Núria Balaguer, or en el seu debut.
