Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Femenina

Pepe Vázquez dirigeix el seu primer entrenament amb el Cadí la Seu i debuta aquest divendres a Leganés

El preparador gallec té experiència a la Lliga Femenina amb el Perfumerías Avenida, el Burgos i el Bembibre i relleva Isaac Fernández

Pepe Vázquez, durant la seva última etapa a Palma de Mallorca

Pepe Vázquez, durant la seva última etapa a Palma de Mallorca / CB Sant Josep

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Cadí la Seu visita aquest divendres (20.30 hores) la pista del Leganés amb la novetat a la banqueta del seu nou entrenador. El club va anunciar ja durant la matinada de dimecres a dijous que el gallec Pepe Vázquez seria el relleu d'Isaac Fernández, destituït al matí. Aquest dijous ja ha dirigit la seva primera sessió d'entrenament i toca viatjar a Madrid per buscar una victòria que s'està convertint en imprescindible.

Després de l'entrenament, ha declarat als mitjans del club que les sensacions "són positives. El grup ha estat receptiu a la meva arribada. L'equip ha estat concentrat durant l'entrenament i també intens i, de mica en mica, construirem el que volem ser".

Per a ell, "que un club com el Cadí la Seu hagi pensat en mi és un honor. Al costat del Perfumerías és el més històric de la competició. És un lloc que he visitat molts cops des de l'altra banda. He patit què és jugar aquí com a visitant. Vinc amb il·lusió i la bateria molt carregada i amb ganes d'ajudar el club a complir els objectius".

També que "després de l'aturada que tindrem ara, gaudir d'un pavelló a punt de rebentar, donant suport a l'equip tant com l'he patit en contra".

Notícies relacionades

Vázquez ha entrenat a la màxima competició el Ciudad de Burgos, el Bembibre i el Perfumerías Avenida, amb el qual va arribar a tres finals nacionals i va accedir als quarts de final de l'Eurolliga. La seva última experiència va ser al Palma, de Lliga Challenge, del qual va ser destituït l'abril passat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents