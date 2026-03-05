Bàsquet/Lliga Femenina
Pepe Vázquez dirigeix el seu primer entrenament amb el Cadí la Seu i debuta aquest divendres a Leganés
El preparador gallec té experiència a la Lliga Femenina amb el Perfumerías Avenida, el Burgos i el Bembibre i relleva Isaac Fernández
El Cadí la Seu visita aquest divendres (20.30 hores) la pista del Leganés amb la novetat a la banqueta del seu nou entrenador. El club va anunciar ja durant la matinada de dimecres a dijous que el gallec Pepe Vázquez seria el relleu d'Isaac Fernández, destituït al matí. Aquest dijous ja ha dirigit la seva primera sessió d'entrenament i toca viatjar a Madrid per buscar una victòria que s'està convertint en imprescindible.
Després de l'entrenament, ha declarat als mitjans del club que les sensacions "són positives. El grup ha estat receptiu a la meva arribada. L'equip ha estat concentrat durant l'entrenament i també intens i, de mica en mica, construirem el que volem ser".
Per a ell, "que un club com el Cadí la Seu hagi pensat en mi és un honor. Al costat del Perfumerías és el més històric de la competició. És un lloc que he visitat molts cops des de l'altra banda. He patit què és jugar aquí com a visitant. Vinc amb il·lusió i la bateria molt carregada i amb ganes d'ajudar el club a complir els objectius".
També que "després de l'aturada que tindrem ara, gaudir d'un pavelló a punt de rebentar, donant suport a l'equip tant com l'he patit en contra".
Vázquez ha entrenat a la màxima competició el Ciudad de Burgos, el Bembibre i el Perfumerías Avenida, amb el qual va arribar a tres finals nacionals i va accedir als quarts de final de l'Eurolliga. La seva última experiència va ser al Palma, de Lliga Challenge, del qual va ser destituït l'abril passat.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys