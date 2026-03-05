Trial
Toni Bou ho té tot de cara divendres per lligar el Mundial número 39, a França
El pierenc només necessita quedar per davant del seu company Gabriel Marcelli o que Jaime Busto no li tregui set punts a Chalon-sur-Saône per guanyar el vintè títol sota sostre
Si no hi ha cap sorpresa, Toni Bou sortirà divendres a la nit de la localitat francesa de Chalon-sur-Saône, al nord de Lió, amb el 39è títol mundial en total i el vintè de X-Trial, és a dir, sota sostre. El pierenc, que ha guanyat sis de les set curses disputades del campionat d'enguany, té 42 punts de diferència respecte del seu company Gabriel Marcelli, amb 60 en joc. L'única opció del gallec per allargar el desenllaç fins a la cursa de Lisboa del 12 d'abril és guanyar, amb la qual cosa retallaria el desavantatge a 39, amb 40 en joc. És a dir, si no hi ha accident, el títol per a Bou és un fet.
La competició arrencarà a Le Colisée de la ciutat francesa a les vuit del vespre. Abans de disputar-la, Bou admetia que "sempre que hi ha opcions de títol el sentiment és diferent, tot i que el plantejament sigui el mateix. S'han fet molt bé les coses i hem arribat fins aquí sent molt regulars".
Va afegir que "estic molt orgullós de com hem treballat tot i la lesió. La decisió de no operar-me del tendó va ser complicada, però físicament em sento molt millor. Encara que tinguem marge, la pressió és la mateixa i lluitaré per poder pujar al capdamunt del podi".
