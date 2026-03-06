Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa viatja a Mallorca amb tres baixes
L'equip que dirigeix Jairo Molero vol tornar de la capital de les Balears amb un punt que els apropi a la permanència
Regió7
El Covisa Manresa afronta la seva particular tornada a la competició -la setmana passada no va jugar a causa de la vaga d’àrbitres de futbol sala- i ho farà demà dissabte, a la tarda, davant d’un dels equips més potents de la competició: el filial del Palma. Els manresans continuen en places de descens, però tenen el Lleida a 4 punts i han disputat un partit menys que els de la capital del Segrià.
Tornar de la capital mallorquina amb algun punt seria una magnífica notícia de cara a la classifiació, ja que en cas de vèncer el partit que es recuperarà el dijous Sant les 20.15h, s’aproparien a l’anhelada permanència. Però la primera aturada serà a Mallorca, on Jairo Molero podrà comptar amb 14 efectius, entre els quals no hi seran Asis, Santa i Héctor Pastor "Checa".
En el partit d'anada al Pujolet, tots dos conjunts van arribar al descans amb empat a 3 a l'electrònic, però a mesura que van passar els minuts, el talent i la bona forma física dels mallorquins es van acabar notant i els va permetre imposar-se. Els illencs encara no han perdut al seu pavelló, i només s'han deixat sis punts en tres partits que es van saldar en empat.
