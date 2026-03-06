Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Futbol sala | Segona Divisió B

El Covisa Manresa viatja a Mallorca amb tres baixes

L'equip que dirigeix Jairo Molero vol tornar de la capital de les Balears amb un punt que els apropi a la permanència

El conjunt manresà s'enfrontarà a un equip imbatut al seu feu

El conjunt manresà s'enfrontarà a un equip imbatut al seu feu / JORDI BIEL / RG7

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa afronta la seva particular tornada a la competició -la setmana passada no va jugar a causa de la vaga d’àrbitres de futbol sala- i ho farà demà dissabte, a la tarda, davant d’un dels equips més potents de la competició: el filial del Palma. Els manresans continuen en places de descens, però tenen el Lleida a 4 punts i han disputat un partit menys que els de la capital del Segrià.

Tornar de la capital mallorquina amb algun punt seria una magnífica notícia de cara a la classifiació, ja que en cas de vèncer el partit que es recuperarà el dijous Sant les 20.15h, s’aproparien a l’anhelada permanència. Però la primera aturada serà a Mallorca, on Jairo Molero podrà comptar amb 14 efectius, entre els quals no hi seran Asis, Santa i Héctor Pastor "Checa".

Notícies relacionades i més

En el partit d'anada al Pujolet, tots dos conjunts van arribar al descans amb empat a 3 a l'electrònic, però a mesura que van passar els minuts, el talent i la bona forma física dels mallorquins es van acabar notant i els va permetre imposar-se. Els illencs encara no han perdut al seu pavelló, i només s'han deixat sis punts en tres partits que es van saldar en empat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
  2. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  3. Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
  4. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  5. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  6. Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
  7. Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
  8. Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

L'alcalde de Manresa afirma que en la feina a favor del català "estem sent un referent a nivell de país"

L'alcalde de Manresa afirma que en la feina a favor del català "estem sent un referent a nivell de país"

El Covisa Manresa viatja a Mallorca amb tres baixes

El Covisa Manresa viatja a Mallorca amb tres baixes

La guerra civil a Súria: una miliciana, una mestra i la filla d’un represaliat assassinat

La guerra civil a Súria: una miliciana, una mestra i la filla d’un represaliat assassinat

L’euro perd valor: l’avís de Daniel Lacalle sobre què està passant amb els teus estalvis

L’euro perd valor: l’avís de Daniel Lacalle sobre què està passant amb els teus estalvis

Necrològiques del 7 de març del 2026

Necrològiques del 7 de març del 2026

Or de Bagà per a Núria Balaguer i plata de Puigcerdà per a Gil Rocías en els europeus d'esquí de muntanya

Or de Bagà per a Núria Balaguer i plata de Puigcerdà per a Gil Rocías en els europeus d'esquí de muntanya

Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, i el clergue Alireza Arafi, els favorits per ser el nou líder suprem de l’Iran

Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, i el clergue Alireza Arafi, els favorits per ser el nou líder suprem de l’Iran

De maquinistes a auxiliars d’Iryo: sis relats reconstrueixen el moment inicial de la tragèdia d’Adamuz

De maquinistes a auxiliars d’Iryo: sis relats reconstrueixen el moment inicial de la tragèdia d’Adamuz
Tracking Pixel Contents