Ciclisme
Debuta Pogacar i comença la temporada ciclista de veritat
El corredor eslovè inicia el curs aquest dissabte a la Strade Bianche mentre Vingegaard s’estrena diumenge a la París-Niça amb Juan Ayuso com a principal oponent.
Sergi López-Egea
Habilitat, coratge, i, per descomptat, heroica; així és la Strade Bianche, que es disputa aquest dissabte als bonics paratges de la profunda Toscana i que marca el que es podria denominar com el minut u en una temporada ciclista que comença ja a galopar seriosament. Fins ara faltava un genet, el que enterra la resta al mar, el més important, anomenat Tadej Pogacar, i que per fi puja sobre el seu cavall en forma de bici.
Si Pogacar entra en acció a Itàlia, en una temporada que no el pot conduir a cap altre lloc que no sigui una cinquena victòria en el Tour, el cap de setmana marca una altra fita perquè l’únic ciclista que almenys s’atreveix a tossir-li, Jonas Vingegaard, també inicia el curs, en aquest cas a la París-Niça, la primera de les rondes històriques d’una setmana que encoratgen l’any 2026. Juan Ayuso, el millor de la classe espanyola, serà el testimoni i principal oponent en la lluita per la victòria a la vora de la Costa Blava, el diumenge 15 de març.
Cap al cinquè Tour
La Strade Bianche, un jardí amb plantes d’infern, fins a 64 quilòmetres sense asfalt i 14 trams de grava (es disputa també la prova en categoria femenina), ve a ser el lloc escollit perquè Pogacar comenci les exhibicions en territori europeu. Fa un any va debutar –i va guanyar, no sap córrer d’una altra manera– a l’UAE Tour abans d’endinsar-se en la competició pel vell continent que va transformar en constants victòries llevat de la Milà-San Remo (tercer) i la París-Roubaix (segon), en els dos casos sotmès principalment per Mathieu van der Poel, un altre ‘aristòcrata’ del ciclisme, que ara per ara només fa que guanyar bé hagi sigut en ciclocròs o en ciclisme per carreteres asfaltades.
De fet, si s’observa la Strade Bianche d’aquest any es veu que està una mica més suavitzada que en edicions anteriors, potser serà més ràpida i una mica menys exigent, però amb l’únic exponent d’anotar el nom de Pogacar com a vencedor per quarta vegada, llevat de sorpresa tan monumental com la plaça del Camp, a Siena, on acaba la carrera.
¿Què farà?
¿Atacarà a 80 quilòmetres de la meta com va fer fa dos anys? ¿Se n’anirà en fuga amb algun rival com Wout van Aert que va guanyar l’etapa del Giro de característiques similars? ¿Aprofitarà la fúria prèvia del seu company mexicà Isaac del Toro que es va vestir de rosa en la victòria de Van Aert en la ronda italiana? Seran les principals qüestions que l’aficionat resoldrà en una carrera retransmesa en directe per Eurosport.
A uns quants quilòmetres, als afores de París, Vingegaard esperarà un inici de temporada que s’ha hagut de retardar per culpa d’una caiguda que va patir entrenant a Màlaga, quan se’n va anar a terra amb la intervenció d’un cicloturista amb poca llum il·luminant la seva bici. El curs passat, l’astre danès va haver d’abandonar la prova al caure, ja que es va fer mal a la mà i va passar després diverses setmanes sense competir al renunciar a competicions com la Volta que també l’espera amb els braços oberts a partir del 23 d’aquest mes.
La París-Niça, l’eterna ‘carrera del sol’, la que uneix la capital francesa amb el Mediterrani, es presenta amb etapes (llevat de la segona, un esprint) plena de dificultats, petites cotes i ports interessants que endureixen el traçat. Serà un recorregut amè que condueix al fet que corredors com Vingegaard i Ayuso (vencedor aquest any de la Volta a l’Algarve, única carrera que ha disputat) es posin diàriament a prova.
Examen per a la sortida de Barcelona
Servirà també la petita ronda francesa perquè els ciclistes practiquin la modalitat de contrarellotge per equips (aquest dimarts) que després s’escenificarà a Barcelona (primera etapa del Tour) on el que puntua és el primer i no el cinquè corredor que travessa la línia de meta. La París-Niça es podrà seguir per Teledeporte i Eurosport.
D’aquesta manera i si es té en compte que Primoz Roglic debuta dilluns a la Tirrè-Adriàtic, tots els grans astres ja es posen en acció, a partir d’aquest dissabte, amb una temporada ciclista que ara sí que entra en plena ebullició, com si ja saltés la vàlvula d’una olla exprés.
