Kickboxing
Claudia Perona, de Masquefa, és una de les protagonistes del Top Queens VII del kickboxing femení a Malgrat de Mar
La setena edició de la gala de kickboxing reunirà algunes de les millors lluitadores per un esdeveniment vinculat al Dia Internacional de la Dona
Ruben Costa
El Pavelló Municipal Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà aquest dissabte 7 de març, a partir de les 15.30 hores, la setena edició del Top Queens, una gala internacional de kickboxing que s’ha consolidat com una de les cites de referència per al combat femení. L’esdeveniment, que se celebra coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, té com a objectiu donar visibilitat al paper de les dones en els esports de contacte, on la presència femenina encara és minoritària.
Entre les protagonistes de la vetllada destaca la lluitadora masquefina Claudia Perona, que arriba a la cita amb una trajectòria sòlida tant en l’etapa amateur com en la professional. En la seva etapa inicial va aconseguir diversos títols de campiona de Catalunya i d’Espanya, mentre que com a professional ha competit en promotors internacionals de primer nivell en països com Itàlia, Grècia, Suècia, el Regne Unit, França, Bulgària o Tailàndia.
L’organització preveu una assistència d’entre 2.000 i 2.500 espectadors, fet que confirmaria el creixement progressiu d’una gala que ja ha superat els 13.000 assistents en les sis edicions anteriors. L’esdeveniment està organitzat pel Top King Training Center i l’associació AFE Malgrat, amb el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la col·laboració de la marca esportiva MC33 i la plataforma de venda d’entrades Clorian Ticketing.
El cartell també comptarà amb altres noms destacats del panorama català i internacional com Alexia Martínez, amb sis títols de campiona d’Espanya i diverses medalles europees; Judith “La Santa” Carricondo, sis vegades campiona d’Espanya i tres vegades subcampiona del món; i Paula Andreu, una lluitadora amb experiència internacional que ha aconseguit victòries a Tailàndia, incloent-hi combats al mític Rajadamnern Stadium, considerat un dels temples del Muay Thai. La vetllada també inclourà combats masculins amb figures destacades com Dostin Ortiz, campió d’Europa i del món WAKO en la modalitat K1, i Miguel Ángel "Látigo" Fernández, tres vegades campió d’Espanya FEKM i dues vegades campió del món ISKA.
