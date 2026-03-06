Bàsquet | Lliga Femenina
El nou Cadí de Pepe Vázquez debuta amb derrota a Leganés (78-70)
El conjunt de la Seu d'Urgell ha lluitat fins al darrer alè, però les seves interiors han jugat molt condicionades al tram final, i els ha passat factura
El nou Cadí la Seu de Pepe Vázquez ha debutat amb derrota a la pista de l’Innova-TSN Leganés. El conjunt urgellenc ha demostrat caràcter competitiu i un inconformisme meritori que les ha portat a competir fins al darrer alè. Però el joc interior del conjunt madrileny ha aprofitat que les pivots del Cadí estaven carregades de faltes, i a partir de la segona meitat del tercer període les locals han agafat un marge que han sabut conservar.
El conjunt de l’Alt Urgell ha sortir amb decisió i energia, i amb bons percentatges des de la línia dels 6,75 que les permetia resistir la primera envestida local, que portava la iniciativa. La millora defensiva al segon període ha permès que les urgellenques trenquessin amb la dinàmica anterior. En atac, també han viscut amb diferència el millor moment de l’enfrontament, fent brillar el joc en equip i l’anotació coral.
Però les interiors del Cadí estaven cada vegada més carregades de faltes, i aprofitant aquesta circumstància, les pivots del Leganés assistides per l’encert exterior de Noortje Driessen, han obert un marge que han sabut mantenir amb molt d’ofici.
