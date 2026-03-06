Trial
Toni Bou, de Piera, ja és 39 cops campió del món de trial amb 39 anys
L'anoienc s’imposa en la prova de Chalon-sur-Saône i lliga el vintè títol sota sostre, tot i un cop rebut a la mà esquerra en l’última zona
El pierenc Toni Bou no acostuma a perdonar les oportunitats que se li presenten i aquesta nit no ha estat l’excepció. Guanyant la cursa de Chalon-sur-Saône, a França, ha aconseguit el vintè títol mundial de X-Trial, en pista coberta, i el 39è de la seva trajectòria. I així ha estat. Amb 39 anys, ja en té tants com títols i ara només li falta completar la quarantena, en els dos sentits, a final de l’estiu. L’únic problema ha estat un cop que s’ha donat a l’última zona i que li ha provocat una contusió a la mà esquerra de la qual caldrà seguir l’evolució.
Bou havia guanyat sis de les set proves disputades fins ara i només havia de quedar davant del seu company de l’equip Repsol-Honda, Gabriel Marcelli, per lligar el campionat. En canvi, si el gallec s’emportava el triomf parcial, la decisió s’hauria d’allargar gairebé un mes, fins a la competició que s’ha de fer a Lisboa.
Sense cap sorpresa a la fase prèvia, els tres favorits Bou, Marcelli i Jaime Busto s’han classificat per a la final, a la qual també s’ha afegit Harry Hemingway, el gran dels dos germans britànics que participaven en la prova. Els altres competidors, que han quedat fora de la ronda decisiva, han estat George, l’altre germà Hemingway, juntament amb els francesos Pablo Echene i Hugo Dufrese i l’italià Matteo Grattarola.
De menys a més
I la final no ha començat bé del tot per a Bou qui, en la primera zona, la dels troncs, ha hagut de posar dos peus a terra mentre Marcelli i Hemingway només havien comès un punt de penalització i Busto començava a enterrar les seves opcions, amb un cinc.
La remuntada ha començat a arribar a la segona zona, la dels barrils i les caixes, quan tots els rivals han fet cincs menys ell, que ha comès un altre dos i ja passava a liderar la prova.
Marcelli, però, ha plantat cara en els marcs i ha fet un dos per un tres de Bou. Ara el resultat només era de 7 a 8 per a l’anoienc. La resolució ha arribat en les dues últimes proves. En la de l’excavadora, un tres de Marcelli i un zero de Bou ho ha deixat tot sentenciat, i encara més amb l’anul·lació de la zona cinc. En la definitiva, els quatre finalistes han comès un cinc, i Bou amb un cop a la mà esquerra. Però ja era el de menys.
