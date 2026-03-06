Trump rep Messi a la Casa Blanca: "Crec que és millor que Pelé"
El president dels Estats Units, en plena guerra amb l'Iran, lidera una rebuda al campió de la MLS, Inter Miami, capitanejat per l'exestrella blaugrana
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebre a la Casa Blanca a l'Inter Miami de Lionel Messi com a campió de la Major League Soccer i va afirmar que l'argentí és més ben jugador que Pelé, a qui va dir haver vist jugar amb el Cosmos de Nova York en la dècada dels 70.
"No hauria de dir això perquè després diran que estic vell, però jo vaig veure jugar a Pelé. Jugava en el Cosmos. No ho sé… Pot ser que tu siguis millor que Pelé. Ell era bastant bo. Qui és millor? Tu? Jo crec que sí… Però ell era molt bo, veritat?", va afirmar Trump durant la recepció davant els riures dels futbolistes que entrena Javier Mascherano, entre els qui estava el també l'exblaugrana Luis Suárez o l'exatlètic Rodrigo de Paul.
El mandatari va rebre una samarreta de l'Inter Miami amb el seu cognom i el número '47' a l'esquena (en referència a la seva condició de quarantè setè president dels Estats Units), a més d'una pilota i un rellotge marca Tudor personalitzat.
És tradició que els campions de les grans lligues dels Estats Units, com l'NFL, la MLB o l'NBA, visitin la Casa Blanca, però és la primera vegada que Donald Trump rep al campió de la Major League Soccer.
"He de dir això: he vist a grans jugadors del món de l'esport arribar (als Estats Units), de tots els països i estils. Molts van arribar amb gran expectació, 'que increïble!', deien tots… però no guanyaven. Aquest noi (Messi) va arribar, va haver-hi un gran renou, i va guanyar", va afirmar Trump.
"Tu, Leo, vas arribar i vas guanyar, i això és una cosa molt difícil, molt inusual. A més, vas suportar molta més pressió de la que ningú imagina, perquè s'esperava que guanyessis… i gairebé ningú ho aconsegueix. Tu vas arribar i vas guanyar amb tota aquesta pressió. Això és un homenatge increïble", va afegir el mandatari.
En nom de l'Inter Miami va dir unes paraules el seu president i copropietari Jorge Mas. "Està veient a un dels millors equips del planeta, aquí, just darrere de nosaltres", li va dir Mes a Trump.
"El millor del món"
"Em vaig dir a mi mateix el que molts creien impossible. Vaig dir: portarem al millor jugador del món perquè jugui en l'Inter Miami, i això va ser en 2019. I avui, enfront de vostès, tenen al millor jugador del món", va afegir.
L'Inter Miami es va proclamar el desembre passat campió de la MLS per primera vegada en la seva història cinc anys després del seu debut en lliga en 2020.
