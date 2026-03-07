Futbol Sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa assalta la pista del Palma Futsal B (1-2)
Dos gols del veterà Hèctor Albadalejo li dona tres punts d’or a l’equip de Jairo Molero en la seva pugna per sortir de les places de descens
El Covisa Manresa va obtenir una victòria de molt prestigi a la pista de l’Illes Balears Palma Futsal B (1-2) que li permet sumar tres punts d’or en la seva pugna per sortir de les places que evoquen al descens. Dos gols del veterà Hèctor Albadalejo van ser claus per tombar una formació que encara no coneixia la derrota al seu feu en el que va de curs a la Segona Divisió B. Curiosament, a més, el darrer triomf dels homes de Jairo Molero a domicili va ser en el mateix escenari fa més d’un any, el 26 de gener de 2025.
Un gol matiner d’Hèctor Albadalejo va marcar el desenvolupament del duel. Quan tot just feia poc més d’un minut que la pilota rodava sobre la pista, Jordi Sánchez es va desempallegar per la banda dreta de tres defensors que li volien arrabassar l’esfèrica i va assistir al veterà jugador barceloní perquè pràcticament sol davant el porter transformés la primera diana del partit amb molta mestria.
A partir d’aleshores, els visitants es van parapetar a la seva parcel·la defensiva, mentre que els mallorquins van assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva. En aquest context, Marc Cella es va haver de fer gran per conjurar l’allau de xuts que van armar els mallorquins al llarg de la primera meitat. Els jugadors dirigits per Jairo Molero només van disposar d’algunes accions aïllades amb les quals agafar una mica d’aire. Dues transicions en el tram final que ni Llucià ni Aaron van ser capaços de controlar.
A la represa, el Covisa va sortir amb la idea d’ampliar la renda en el marcador. David Lozano, per partida doble, amb dues fuetades molt ben aturades per Manuel Garcia i Albadalejo, a boca de gol. Però quan semblava que els bagencs pressionaven més va arribar la diana del Palma. En el minut 23, Lluís Feliu va etzibar un xut franc des de la banda esquerra després d’una bona jugada combinativa que va trobar desmarcat el jugador local.
Tanmateix, els forans no es van destarotar i la resposta va ser immediata. Albadalejo va anotar d’esperó el gol arran d’un servei de falta en què David Lozano va poder connectar amb el jugador incombustible de 43 anys. Aquesta circumstància va propiciar que els manresans tornessin a establir-se a terreny defensiu a l’espera que sorgissin noves oportunitats a la contra. I ben poc va faltar.
Roger Bermusell va estar a punt de convertir la tercera diana manresana des del seu camp aprofitant que el Palma apostava per l’estratègia del porter jugador. Malauradament, la fuetada rasa es va perdre per la banda dreta per molt poc.
Llavors, el matx va entrar en moment d’impàs en què no quedava clar quin equip esbotzaria abans la defensa rival. Els últims minuts van estar marcats per la tensió pròpia dels marcadors ajustats. Unes mans d’Ambròs van precipitar un penal que Cella va aturar a Soriano amb solvència. Una acció que va ser determinant perquè el Covisa s’emportés a casa els tres punts i es quedi a un punt de la salvació després de la derrota del Cerezo Futsal Lleida contra el Sant Quirze (1-3).
Fitxa tècnica
ILLES BALEARS PALMA FUTSAL: Garcia, Yeves, Feliu, Vargas, Rodríguez -equip inicial- Cantero, Gómez, Pérez, Iglesias, Suárez, Tamborero, Pérez, Martínez
COVISA MANRESA: Cella, Lozano, Sánchez, Ambros, Albadalejo -equip inicial- Blasco, Piquer, Mellado, Riera, Llucià, Bermusell, Jo, Taous, Morros
ÀRBITRES: Álvaro Varon i Raul Canovas
GOLS: 0-1, Albadalejo (min. 1); 1-1, Feliu (min. 23); 1-2, Albadalejo (min. 23)
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana