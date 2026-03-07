Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joan Plaza debuta amb derrota en la tornada a Andorra

El Burgos guanya i s’ajusta la zona baixa amb tres equips separats per un sol triom

L'entrenador del Casademont Saragossa, Joan Plaza, en un moment del partit contra el Morabanc Andorra

Pol Vilà

Manresa

Joan Plaza s'ha estrenat la banqueta del Casademont Saragossa perdent en el seu retorn a Andorra (113-111), l’equip que havia dirigit la primera meitat del curs. Per la seva part, el Recoletas San Pablo Burgos ha vençut el Bilbao (96-88) i la zona baixa s’ajusta amb tres equips separats per un sol triomf. El Baxi, per tant, continua mantenint quatre victòries de diferència sobre el descens.

Al pavelló Toni Martí, s'ha viscut un duel d’alta intensitat, morbo i una pròrroga. L’Andorra ha dut la iniciativa en el marcador fins ben entrat el tercer període, però els aragonesos s’aferraven i la veterania i talent dels intangibles i el gran debut de Wright-Foreman, autor de 17 punts, els situava per davant. Quan semblava que el Saragossa podia guanyar, el partit s'ha vist abocat a la pròrroga després que Kuric forcés una falta de tres tirs i els visitants malbaratessin l’últim atac. En el temps suplementari, el tirador d’Indiana ha decidit rebent una nova falta en llançament de triple en els darrers segons.

El Burgos ha obtingut una victòria crucial per evitar despenjar-se dels equips que té per sobre en la lluita per la permanència després de vèncer un enratxat Bilbao. El caràcter i les ganes de guanyar personificats en un gran Corbalán han decidit a favor dels castellans en un final també igualat.

