DIARI DE LA CAMPANYA ELECTORAL
Laporta i Font no baixen del ring: continua l’intercanvi de cops
L’expresident qualifica el seu oponent de «tecnòcrata que ens tornarà a portar a la ruïna» i l’opositor diu que «Laporta busca la confrontació constant»
Laporta i Font es queden sols; Marc Ciria, eliminat de la cursa electoral del Barça en el recompte de firmes
Albert Guasch
Joan Laporta ha anat aquest dissabte a l’Hospitalet. Víctor Font s’ha desplaçat a Vilafranca del Penedès. Tots dos han anat amb els guants posats, sobretot el primer, que ha començat la campanya electoral amb la consigna de colpejar el fetge del seu contrincant. Després d’una precampanya més centrada en actuacions per a les càmeres, ara, amb un sol aspirant per enderrocar-lo, s’ha proposat pegar i pegar. Li ha posat banyes i cua a Font i en la lletra dels seus discursos predominen les advertències i l’animadversió.
En la línia de divendres, quan un acte per presentar els seus nous directius es va convertir en una obertura d’hostilitats, Laporta ha tornat a tensar la mandíbula i a buscar el cos a cos aquest dissabte. «No podem deixar el Barça en mans de Víctor Font, té el Barça en un ordinador, és un tecnòcrata que ens tornarà a portar a la ruïna i no ho podem permetre. S’ha convertit en el màxim perill del projecte esportiu», ha disparat al Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat.
«És una persona que fa demagògia de les mentides que diu. Nega les evidències, posa pals a les rodes, les seves propostes són obvietats que ja hem explicat nosaltres. Que deixi de vendre fum, que no ho emboliqui i ho confongui tot. Tot el que planteja és molt complicat, una cerimònia de la confusió, que sigui més clar», ha dit envoltat dels seus directius. I ha recuperat el terme que va fer fortuna en l’última Assemblea de Compromissaris. «No hi pot haver una altra vegada un teòric, un mestretites que ho sap tot i ens porti a la ruïna».
Crítiques al Reial Madrid
Font ha anat a Vilafranca del Penedès, on va estar el dia abans Laporta en un acte de campanya. Després va voler veure el desenllaç del Celta-Madrid. «Ens van posar una tele. Es va espatllar. Vam seguir el partit per telèfon», ha explicat ja a l’Hospitalet. I llavors ha fet una valoració queixosa. Ha considerat que el seu primer gol s’hauria d’haver anul·lat. «En el Reial Madrid sempre passa el mateix, quan estan en dificultats o tenen ajudes arbitrals o, en fi... sempre passa alguna cosa. Els ajuden a tenir sort», ha dit l’expresident. Les referències al Reial Madrid apunten a un dels seus recursos constants en aquesta campanya. Sempre funcionen.
Font ha criticat el to del seu oponent. «Laporta busca la confrontació constant, mentre que en Nosaltres volem la màxima unitat». I, en aquesta línia, el líder de l’oposició ha defensat que «el Barça no necessita salvadors, necessita projecte i equip. El nostre projecte no va contra ningú, va a favor del Barça i de la gent blaugrana».
L’empresari de Granollers ha reivindicat el model constructiu de la seva campanya l’últim mes. «Fa setmanes que presentem propostes, com la rebaixa dels abonaments als socis que vagin més a l’estadi, i encara esperem que Laporta faci alguna proposta», ha criticat. Segons la seva opinió, «per garantir un Barça competitiu i que mantingui el model de propietat, és necessària una gestió diferent de la que hem tingut fins ara».
La cursa electoral cap a la presidència del FC Barcelona es continua desenvolupant en un ring.
