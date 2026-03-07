Futbol/Lliga EA Sports
Pedri i Lamine Yamal valen perquè el Barça salvi els mobles a Bilbao (0-1)
Els blaugrana mantenene els quatre punts d’avantatge sobre el Reial Madrid a la lliga després d'un partit molt lleig a San Mamés però amb un golàs de l’extrem mataroní
El tòpic diu que les lligues es guanyen en aquests camps i en partits així. El Barça, amb problemes físics i entre una tornada de semifinals de Copa i una anada de vuitens de Champions, ha fet avui un partit molt justet a San Mamés, però n’ha tret els punts. Una gran acció de Pedri acabada de manera espectacular per Lamine Yamal ha marcat la diferència.
El partit ha pogut començar amb un desastre per al Barça quan, al primer minut, Cancelo ha estat a punt d’inaugurar el marcador amb una rematada en pròpia porta que ha anat al travesser, després d’una centrada de Berenguer. Tot i les baixes locals, se sabia que l’Athletic arrencaria fort i Unai Gómez i Iñaki Williams també han posat setge a la porteria de Joan García.
El duel, però, s’ha aturat als deu minuts quan Unai Gómez s’ha lesionat després d’una acció amb Bernal. Aquest fet ha atemperat els ànims i el Barça ha començat a poder fer possessions més llargues i a tenir-ho tot sota control. Això sí, sense cap profunditat ni ocasions.
L’Athletic buscava les contres i ha estat a punt de trobar-se el gol en un cara a cara que Joan García ha salvat al jove Selton. De fet, els blanc-i-vermells han encetat el marcador, però la rematada d’Iñaki Williams no era legal, ja que el capità local es trobava en fora de joc per una passada massa tardana de Robert Navarro. Ha estat ell mateix qui ha tingut la darrera opció dels amfitrions, però no ha centrat ni xutat. El Barça, però, encara hauria pogut marcar en una rematada de taló de Ferran que ha anat a fora per poc.
Al descans, els dos tècnics han decidit apostar pel ferro: Sancet i Pedri al camp. I una jugada del canari ha servit perquè Rashford posés a prova Unai Simón. El camp ja feia baixada i, tot seguit, un cop de cap de Cubarsí ha anat a fora de poc sense que Ferran arribés a caçar la bola solta.
Però el Barça ha seguit patint al darrere. Primer, amb una falta de Cubarsí que el públic ha demanat que fos vermella i després amb una gran aturada de Joan a xut de Sancet i posterior rematada a fora de Williams.
Gol i a conservar
El tècnic barcelonista ha introduït un triple canvi per mirar de recuperar el control, però ha estat a punt d’encaixar després d’una pilota perduda per Cancelo. El duel era d’anada i tornada i el portuguès tant errava al darrere com creava perill en atac. I en aquest moment, Pedri ha trencat línies i ha vist Lamine a la banda. Aquest cop no tenia Adama enganxat i l’extrem ha pogut encarar i enviar la pilota a la xarxa amb un xut parabòlic que ha tocat el pal abans d’entrar.
Faltava encara molt i el problema del Barça era que físicament tampoc no estava en grans condicions, mentre la pressió biscaïna seguia. Algunes pèrdues han ocasionat perill i l’equip s’ha conjurat per tallar línies de passada. Tot i això, ha calgut patir, sobretot en una volea de Robert Navarro en el descompte que ha anat a fora.
ATH. BILBAO: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama, Jauregizar (Eder García min 74), Rego (Vesga min 69), Berenguer, Selton (Sancet mi 46) Unai Gómez (Robert Navarro min 10) i Iñaki Williams (Guruzeta min 69)
FC BARCELONA: Joan García, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal (Pedri min 46), Casadó (Araújo min 78), Olmo (Fermín min 61), Lamine Yamal, Ferran (Lewandowski min 61) i Rashford (Raphinha min 61)
ÀRBITRES: Munuera Montero (andalús). Va amonestar Rego i Vivian dels locals i Cubarsí, dels visitants
GOLS: 0-1 Lamine Yamal min 68
