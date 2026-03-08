Atletisme
Anna Recuenco dona un campionat d'Espanya sub-16 en llançament de pes a l'Avinent Manresa
L'atleta del conjunt bagenc s'imposa en el concurs disputat a Salamanca, amb tres finalistes més del club i un altre del Club Atlètic Igualada
Redacció
L'Avinent Manresa ha aconseguit una medalla d'or en la prova de llançament de pes dels Campionats d'Espanya de pista curta sub-16 que s'han disputat a la ciutat esportiva de La Aldehuela, a Salamanca. Ha estat a càrrec de la seva especialista, Anna Recuenco, qui ha enviat l'artefacte de tres quilos a una distància de 13,27 metres.
Aquesta, a més, és la seva millor marca personal i rècord de la categoria de lentitat, a més d'acostar-se a només tres centímetres de l'històric rècord de Catalunya del grup d'edat aconseguit per la lleidatana Begoña Sanchiz, qui va llançar 13,30 metres el 1990 a Sevilla.
Recuenco ha vençut amb 65 centímetres de distància respecte de la segona classificada, Giovanna Silva Sobreira, del Playas de Castelló, que ha fet 12,62 metres, i amb gairebé un metre més sobre la tercera, Ivet Ballbé, del Cornellà Atlètic. La representant del conjunt manresà ha fet el seu millor registre en el segon intent i després ja no ha pogut passar de tretze metres.
A prop del podi
L'Avinent Manresa ha sumat tres places més de finalista a aquests resultats. Queralt Garcia ha quedat sisena en el salt de perxa, amb un registre de 3 metres i 1 centímetre, que també és millor marca personal. Després, ha provat tres intents sobre 3,16 metres, la qual cosa la podia portar a la quarta posició, però no els ha superat. El triomf ha estat per Alessia Valentina Pérez, del Playas, amb 3,61 metres.
Hugo Gallardo ha estat vuitè en la final dels 60 metres tanques, amb un registre de 8.82, també el seu millor registre històric. Havia estat quart a la seva semifinal, amb 8.85, i també quart en la seva eliminatòria, amb 9.07. La victòria en aquesta prova va ser amb Gonzalo García, de l'Atlético Alcantarilla, amb 8.31.
També va ser vuitena Júlia Planas en la final dels 60 metres llisos amb un temps de 7.86. Abans, havia estat tercera en la seva semifinal, amb 7.81, i segona en la seva eliminatòria, amb 7.82. Per tant, actuacions molt equilibrades. El triomf ha estat per a Angelik Salma San Martín, de l'Atlético Aranjuez, amb 7.54.
En aquests campionats també hi havia un participant del Club Atlètic Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat que també ha aconseguit una plaça de finalista. Ha estat Marc Bertran, sisè en el triple salt, amb un registre de 12,93 metres assolits al primer intent. La victòria ha estat per a Imad Zuhaitz Urrutia, del Super Amara Bat, amb 13,87 metres.
