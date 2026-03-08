Cardona i Joanenc empaten en un partit intens i vistós (1-1)
Santjoanencs i cardonins lluiten en un duel vital per la permanència en un partit marcat pel joc directe i les poques ocasions
Cardona i Joanenc van empatar (1-1) en un duel molt intens i igualat entre dos equips que estan immersos en plena lluita per la permanència. Aquest marcador afavoreix més els cardonins, que són els que, ara per ara, estan fora de la zona de descens: marquen el tall de la salvació, amb vint-i-dos punts. Amb cinc menys, a la tretzena posició, hi ha precisament l'equip santjoanenc, que perd l'oportunitat d'apropar-se als locals.
El partit va començar amb un bon Joanenc, que va dificultar les construccions de jugada d'un Cardona que volia tenir la pilota però que no aconseguia estabilitzar l'enfrontament. Els visitants aplicaven un joc directe que generava diverses ocasions de perill, però no aconseguien convertir-les en gol. A cinc minuts pel final, una internada a l'àrea en una de les primeres ocasions del Cardona acabava en penal i Xavier Ratera l'enviava al fons de la xarxa. Això va esperonar encara més els visitants i, just abans de la mitja part, Boubacarr Djitte anotava l'empat amb un fort xut de falta directa que picava al pal, després al porter local, i acabava al fons de la xarxa.
L'inici de la segona meitat va ser el millor moment pel Cardona, que va aconseguir controlar l'enfrontament. Malgrat això, al pas dels minuts el Joanenc recuperava sensacions i el partit es va tornar a descontrolar, sense cap equip que aconseguís tenir un domini clar, sense grans possessions i sense gaires ocasions de perill. Ni un ni l'altre va aconseguir anotar cap més gol i el partit es va acabar amb empat.
CF CARDONA: Rovira, A. Lorca, Palomo (Cots 61’), Ratera, Segura, Pérez, Líria (Molina 5’), Serra, Roldán, A. Lorca, Viladomat.
FC JOANENC: Baquero, Moratonas, López (Bestard 61’), Iniesta, Castilla, M. Djitte, Serran (El Aitor 77’), Ariza (Serra 46’), Cayuela (Chliouet 86’), B. Djitte (Molero 61’) i Vicente.
ÀRBITRE: Joel Santos, auxiliat per Pau Bombardó i Jan Rota.
GOLS: 1-0 Ratera (p) min 40, 1-1 B. Djitte min 44.
