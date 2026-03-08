Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa manté la solidesa al Congost i guanya l’Europa amb autoritat (2-0)
Aleix Díaz avança els bagencs a la vintena de minuts i Moha Ezzarfani sentencia només començar la segona part
Els de Sergi Trullàs acumulen set jornades consecutives sense encaixar
El CE Manresa ha mantingut la solidesa al Congost i ha guanyat el filial de l’Europa amb autoritat (2-0). Els de Sergi Trullàs s’han avançat als vint minuts amb un gol d’Aleix Díaz i Moha Ezzarfani ho ha sentenciat només començar la segona part. Amb aquest resultat, els bagencs sumen la setena porteria a zero consecutiva i es mantenen segons a la classificació del grup cinquè de Tercera Federació a dos punts del líder, el Badalona.
Abans de l’enfrontament, i amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el club ha fet entrega d’un ram de flors blanc-i-vermelles a Maite Alonso, responsable mèdica i fisioterapeuta del primer equip masculí del CE Manresa, que també ha fet el servei d’honor. En el comunicat, el club ha expressat la seva “voluntat de reconèixer i millorar el paper de les dones en l’entitat que enguany celebra els 120 anys. El CE Manresa lluitarà per la igualtat entre homes i dones dins i fora del camp”. A més, els dos capitans van lluir braçalets commemoratius de color lila.
L’inici del partit ha estat força accidentat. Només començar, un xoc molt dur entre els caps de Momoh i Sergi Hernández ha obligat les assistències mèdiques a intervenir i als respectius entrenadors a fer sortir dos futbolistes a escalfar-se amb intensitat. N’ha sortit especialment malparat el davanter blanc-i-vermell, que ha estat gairebé cinc minuts estès a terra sense moure’s gens ni mica. Tot i els bandatges per aturar la sang, els dos jugadors s’han reincorporat al terreny de joc.
No obstant l’ensurt inicial, el mateix Momoh ha estat a punt d’avançar el Manresa quan gairebé li ha pispat la pilota al porter escapulat Ferrando, que ha fet un mal control fora de l’àrea i li ha anat de ben poc que no regala el primer gol a un CE Manresa que ha sortit molt concentrat i ha mostrat la seva versió més ambiciosa i dominadora amb pilota.
D’entrada, ha destacat especialment l’actuació d’Aleix Díaz, que, tot i actuar d’inici enganxat a la banda dreta, s’ha mogut amb llibertat per tot arreu i ha intercanviat constantment les posicions amb Badr.
L’extrem manresà ha arribat a la xifra de cent partits vestint la samarreta blanc-i-vermella, i ho ha fet de la millor manera possible. A la vintena de minuts, ha celebrat l’aniversari amb el gol que ha posat els bagencs per davant al marcador. Aleix Díaz ha aprofitat un refús d’un defensor a un xut des de fora l’àrea de Carlos Portero per sorprendre Ferrando i enviar la pilota al fons de la xarxa.
Més enllà del gol, la producció ofensiva dels dos equips ha estat més aviat escassa. L’única ocasió perillosa dels escapulats s’ha produït a la mitja hora de joc en una doble ocasió que els davanters visitants han definit per sobre del travesser. El Manresa, per la seva banda, ha tingut un intent de rematada plàstica de Moha Ezzarfani que ha sortit força desviada i un cop de cap de Munells en el temps afegit que Ferrando ha aturat sense dificultats.
Només començar la segona part, Moha Ezzarfani ha sentenciat l’enfrontament quan ha aparegut al primer pal, s’ha avançat a un defensor i ha culminat una bona centrada des de la banda dreta. El segon gol era un avantatge llaminer per un Manresa que se sentia molt superior, que no en tenia prou i que ha buscat el tercer gol amb intensitat fins als darrers minuts de partit.
De fet, tot just cinc minuts després del segon, el mateix Ezzarfani ha estat a punt de fer-ne un altre, però un defensor ha refusat el seu xut enroscat de sobre la línia de gol. Més tard, Aleix Díaz ha provat de sorprendre Ferrando amb un xut llunyà que el porter escapulat s’ha tret de sobre com ha pogut.
En els darrers minuts, Òscar Pulido ha fet dues aturades espectaculars que han assegurat la setena porteria a zero consecutiva abans de rebre el Can Vidalet diumenge que ve.
