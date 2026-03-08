Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet |Super Copa Masculina

Dues desconnexions condemnen l’Artés a la difícil pista de l’Ipsi (57-54)

L'equip que entrena Oriol Sensat va arribar a capgirar el resultat abans del darrer període, però els barcelonins es van acabar emportant el partit

Sakai va anotar 15 punts en la derrota artesenca

Sakai va anotar 15 punts en la derrota artesenca / Arxiu/Eduard Vega

Marc Llohis

Manresa

El CB Artés va encaixar una dolorosa tercera derrota de la temporada a la sempre complicada pista de l’Ipsi. El conjunt bagenc va tenir moltes dificultats per entrar al partit, i encara que va arribar a perdre per 20 punts, va demostrar perquè arribaven a la pista barcelonina com a líders del grup i es van col·locar 6 punts per damunt a l’electrònic. Així i tot, un darrer quart nefast en atac va condemnar els artesencs, que amb la victòria del Samà Vilanova a la pista del Maristes Ademar tornen a cedir el lideratge de la Super Copa.

El duel va arrencar amb els locals molt endollats. Tant que van ser capaços d’eclipsar l’ofensiva artesenca, que només aconseguia anotar 8 punts en 10 minuts. Però els jugadors que entrena Oriol Sensat no van abaixar els braços, i mitjançant un magnífic segon període van eixugar el dèficit fins als 9 punts. A la represa, la dinàmica va continuar, i ara eren els barcelonins el que només eren capaços d’anotar 7 punts.

L’Artés afrontava el darrer i definitiu quart amb un avantatge de 4 punts. Un bon marge tenint en compte que es jugava a molt pocs punts (44-48). Però els deu darrers minuts van ser dolents, amb moltes dificultats per anotar, i els locals van aconseguir capgirar de nou el marcador i assegurar el triomf.

