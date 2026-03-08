Bàsquet |Super Copa Masculina
Dues desconnexions condemnen l’Artés a la difícil pista de l’Ipsi (57-54)
L'equip que entrena Oriol Sensat va arribar a capgirar el resultat abans del darrer període, però els barcelonins es van acabar emportant el partit
El CB Artés va encaixar una dolorosa tercera derrota de la temporada a la sempre complicada pista de l’Ipsi. El conjunt bagenc va tenir moltes dificultats per entrar al partit, i encara que va arribar a perdre per 20 punts, va demostrar perquè arribaven a la pista barcelonina com a líders del grup i es van col·locar 6 punts per damunt a l’electrònic. Així i tot, un darrer quart nefast en atac va condemnar els artesencs, que amb la victòria del Samà Vilanova a la pista del Maristes Ademar tornen a cedir el lideratge de la Super Copa.
El duel va arrencar amb els locals molt endollats. Tant que van ser capaços d’eclipsar l’ofensiva artesenca, que només aconseguia anotar 8 punts en 10 minuts. Però els jugadors que entrena Oriol Sensat no van abaixar els braços, i mitjançant un magnífic segon període van eixugar el dèficit fins als 9 punts. A la represa, la dinàmica va continuar, i ara eren els barcelonins el que només eren capaços d’anotar 7 punts.
L’Artés afrontava el darrer i definitiu quart amb un avantatge de 4 punts. Un bon marge tenint en compte que es jugava a molt pocs punts (44-48). Però els deu darrers minuts van ser dolents, amb moltes dificultats per anotar, i els locals van aconseguir capgirar de nou el marcador i assegurar el triomf.
El Martorell paga les pèrdues finals a la pista del Jac Sants
El CB Martorell va caure per un ajustat 70-65 a la pista del Jac Sants de Barcelona. L’equip del Baix Llobregat nord va encetar el partit amb un molt bon ritme i un gran nivell d’encert, però un segon període desastrós els va fer anar a remolc gairebé sempre a partir del minut 13 de partit. A partir d’aleshores els martorellencs es van saber refer, fins al punt de recuperar-se d’un desavantatge de 15 punts just abans del descans que semblava definitiu. De fet, l’equip que entrena Andrés Joya va anar retallant a poc a poc el desavantatge, fins al punt d’empatar de nou el duel quan faltaven dos minuts. Però aleshores una pèrdua i un parell d’atacs que no van convertir van ser massa costosos per consumar la remuntada.
