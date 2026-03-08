El Gimnàstic juvenil no aconsegueix superar el mur gironí (0-1)
Els manresans juguen tot el segon temps amb un jugador més però no poden foradar la porteria del Girona
El Gimnàstic de Manresa juvenil va caure a casa (0-1) davant del Girona en un partit marcat per la forta pluja. Els manresans van dominar tota la segona part, jugant amb superioritat numèrica, però no van aconseguir anotar. Amb aquest marcador, els bagencs es mantenen onzens, però encara mantenen els sis punts de marge respecte de la zona de descens.
Els primers minuts, marcats pel fort xàfec que queia al Gimnàstic Parc, van ser de tempteig, però al minut 18, el col·legiat xiulava un rigorós penal a favor del conjunt gironí. Toni López executava la pena màxima i feia l'únic gol del partit. A partir d'aquell moment, els manresans buscaven la porteria visitant amb intensitat, però la forta pluja i la defensa gironina evitaven que hi hagués massa ocasions. No va ser fins a les acaballes que, en una jugada aïllada, David Martínez encarava sol la porteria de Pau López, però Aleix Mariné li feia una entrada per darrere que comportava la seva expulsió.
Amb un home més i amb menys pluja, el Gimnàstic feia una passa endavant i va començar a atacar amb insistència, mentre que el Girona es tancava en defensa per mantenir el marcador. Els bagencs tenien accions d'atac, principalment per les bandes, però no es convertien en ocasions de perill. Abans de la mitja hora de joc, el porter gironí feia una doble aturada a Renzo Deluchi i Rapha Nkosi a la sortida d'un córner. Pau López també era protagonista salvant un xut de Cristian Domínguez a vint minuts pel final. Ja al temps de descompte i amb els manresans bolcats en atac, Guiu Monsó va tenir una ocasió en un remat de cap a la sortida d'un córner que no va entrar pels pèls.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia (Rico 37’), Arnau (Hablili 77’), Monsó, Nkosi (El Haimir 77’), Urcan (Guerra 69’), Galobardes, Ibars, Martínez, Deluchi (Sannoh 77’) i Domínguez.
FC GIRONA: P. López, García, Mariné, Mariano, Ferrín (Escoda 58’), Roldán, White (Martín 46’), Reverte (Villanueva 65’), T. López (Vicens 58’), Sáez i Quiroz (Martínez 58’).
ÀRBITRE: Adrià Vicente, auxiliat per Oscar Mena i Marcel Pérez.
GOLS: 0-1 López (p) min 19.
