Bàsquet | Super Copa i Copa Femenina
L’Igualada s’allunyà de les places de promoció d'ascens a Lliga Femenina 2 (51-63)
El conjunt anoienc cau a Les Comes davant d’un perseguidor i es queda a dues victòries del Grup Barna, el darrer equip que optaria a l’ascens
El CB Igualada va caure dissabte a Les Comes davant d’un combatiu Sant Adrià que les allunyà de manera momentània dels llocs de promoció d’ascens a Lliga Femenina 2. El conjunt anoienc va anar gairebé sempre a remolc a l’electrònic, i malgrat disputar un bon partit davant de la seva afició, va acusar amb força la diferència en el rebot, ja que no només impedia que poguessin sortir al contraatac, sinó que donava segones oportunitats que el conjunt visitant aprofitava per aturar les revifades igualadines.
Les jugadores que dirigeix Joan Albert Cuadrat van encetar el duel amb energia i intensitat, però un molt mal segon període les va fer caure a gairebé una desena de punts de les adrianenques, que van saber llegir els compassos del partit. Augmentat el ritme de joc quan tocava per castigar la manca de rotacions del conjunt anoienc, que només va fer participar 8 jugadores, i aprofitant el seu to físic per castigar en la captura de rebots, tant en atac com per assegurar-ne en defensa.
La derrota deixa les igualadines en cinquè lloc real, ja que el CB Roser ja ha descansar en aquesta segona volta. Una situació que les allunya de manera momentània del les posicions d’ascens.
L'ASFE cau davant d'un dels rivals a batre del grup
El Petrointó ASFE va sumar la setzena desfeta de la temporada a la pista del segon classificat de la categoria, el Safa Claror. El conjunt que entrena Sergi Hormigo només va aconseguir resistir en els primers 10 minuts de duel, quan l’encert acompanyava i la defensa resistia. La dinàmica va canviar ja abans del descans, quan les barcelonines van començar a castigar en accions de rebot ofensiu, i aconseguint segones oportunitats van començar a desmarcar-se a l’electrònic. Al final, el pes de la mala dinàmica que acompanya l’equip santfruitosenc va pesar en excés, i ja va ser impossible reaccionar davant d’un equip que estava obligat a guanyar.
