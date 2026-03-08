11 PORTERIES A 0 A LA LLIGA
Lamine + Joan Garcia, l’equació perfecta que sosté el Barça
La crònica: Lamine marca un golàs per consagrar-se a ‘La Catedral’ (0-1)
La contracrònica: Quan entra un bo i tots ho saben: «Pedri fa millor a tots»
Marcos López
Mentre els davanters, i sobre tots els ‘nous’ (Ferran Torres i Lewandowski) troben la punteria perduda, Lamine Yamal sosté el Barça amb els seus gols màgics recolzat a les mans fiables i els peus segurs de Joan Garcia. Sense que ningú li preguntés, Hansi Flick va utilitzar un terme anglès –«clean sheet»– com a eix de la seva compareixença davant la premsa al modern San Mamés.
Fins i tot en tres ocasions va repetir aquestes dues paraules en anglès que evoquen la porteria a zero que va deixar el seu equip davant l’Athletic, mantenint una fiabilitat que li permet seguir amb els quatre punts de renda sobre el Madrid a la Lliga.
La pausa del porter
El Barça, criticat i censurat per la seva transparència defensiva, va saber protegir-se a Bilbao gràcies al porter que va aguantar el que havia d’aguantar, a l’espera, és clar, que arribés la genialitat de Lamine. Una més. Aquella pausa que va exhibir el porter blaugrana abans de ficar la mà dreta traient-li la pilota a Selton en la primera meitat o l’esquerra per repel·lir el verinós xut d’Oihan Sancet en la segona.
En la primera hora d’una nit, el Barcelona de Flick no va estar a l’altura de la seva filosofia. No arribava a l’àrea basca, per la qual cosa no tenia ni tan sols capacitat de rematada. Havia completat els primers 45 minuts davant l’Athletic sense disparar a la porteria d’Unai Simon, una cosa mai vista en aquesta temporada.
Un gol encaixat en 360 minuts
Un trist registre per a un equip que viu de l’atac, tot i que ara, i de forma curiosa, hagi canviat la seva pell. En les quatre últimes trobades, i després de venir de dues derrotes consecutives (4-0 de l’Athletic i 2-1 del Girona), Joan Garcia ha sigut capaç de mantenir la seva porteria a zero en tres partits i només porta un gol encaixat, el de Pape Gueye (Vila-real), a la sortida d’un córner mal defensat.
Són, a més, ja 11 jornades de les 21 jornades de Lliga en les quals ha jugat el porter blaugrana quedant-se imbatut (52%). No ha tingut, per tant, la necessitat d’ajupir-se per recollir la pilota de la xarxa. I no és només el que atura Joan Garcia –tot just ha rebut 15 gols a la Lliga– sinó el que anticipa.
No va tenir, per exemple, a San Mamés la necessitat de firmar una obra per al museu de la seva vida com aquell immens partit davant l’Espanyol a Cornellà-el Prat sinó que es va refugiar en la seva intel·ligència sobre el joc.
Porter i líber alhora
Fa parades que semblen normals, fins i tot rutinàries. Però són, en realitat, letals perquè llegeix amb mestria el que requereix cada acció del joc intuint que aquesta decisió avorta el veritable perill posterior. Va marxar de San Mamés amb tres parades.
Tot i que també va acabar amb tres sortides reeixides de tres dutes a terme (100% d’encert) a la seva àrea; una d’elles la va fer fora amb el peu, convertit en un líber modern.
Iñaki Williams (m. 3) i Sancet en dues ocasions (m. 53 i 58) es van topar amb Joan Garcia, el domini del qual en el joc aeri és absolut. No li agrada viure sota la comoditat dels tres pals i la seva valentia el converteix en un tresor per a la defensa avançada teixida per Flick, que té clar on arrela fortalesa.
«La gent sempre diu: ¡La línia alta, la línia! Però no és així. No importa com juguem d’alt, ni els jugadors de darrere. El que importa és com pressionem»
«La gent sempre diu: ¡La línia alta, la línia! Però no és així», va explicar el tècnic alemany a Bilbao. «No importa com juguem d’alt, ni els jugadors de darrere. El que importa és com pressionem. Si pressionem bé, la línia alta funciona. Si no, ens poden colpejar per darrere fàcilment», va recordar Hanosi.
Lamine: un tir a porta, un golàs
Per això, la calma que li va donar Joan García perquè Lamine arribés a temps al partit. I Unai Simón, el seu company a l’Athletic, va tenir una nit tan tranquil·la que només va haver de treballar per repel·lir el xut de Rashford, just iniciada la segona meitat (m. 47), un altre símptoma de la poca producció ofensiva del Barça esgotat i exhaust, que es va veure a San Mamés malgrat les rotacions introduïdes pel seu entrenador.
Tan escassa que va ser, al final, la segona pitjor de la temporada, només superada pel desastre davant el Chelsea on amb prou feines va realitzar cinc rematades (dos a porta). A Bilbao en van ser set (també dos a porta). I en el segon va emergir la figura gairebé messiànica de Lamine, que va oferir una lliçó de clarividència i punteria. Un tir i un golàs per rescatar el Barça i, alhora, desanimar el Madrid.
La solvència de Joan Garcia li va donar, almenys, 45 minuts de descans a Pedri, que va modificar el paisatge partit amb la seva entrada després del descans. La tranquil·litat que projecta Joan Garcia va permetre a Lamine trobar el seu moment per deixar un altre gol monumental –suma 19 aquesta temporada, convertida ja en la millor de la seva breu carrera al superar els 18 del curs passat– i ocultar, al mateix temps, les profundes i greus disfuncions de l’atac.
Ferran suma vuit partits sense celebrar un gol. Els mateixos que el melancòlic Rahsford, que s’ha anat apagant aquest hivern. Lewandowski només ha marcat dos gols en els últims nou partits. Raphinha n’ha anotat un, i de penal davant l’Atlètic, en aquesta mateixa franja del calendari.
L’enuig de Dani Olmo
Això de Dani Olmo, enfadat pel canvi de Flick i frustrat amb si mateix, és encara més preocupant perquè no marca des del 25 de gener davant l’Oviedo (3-0). Des d’aleshores ha encadenat 11 partits sense celebrar ni un sol gol. Per això la seva irritació, camuflada sota una tovallola a la banqueta de San Mamés.
Amb la gran majoria dels davanters extraviats, les mans i els peus de Joan Garcia són una veritable fortuna per a Flick, el tècnic que només sabia pronunciar la paraula «clean sheet» a Bilbao.
