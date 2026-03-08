Futbol/Lliga de Campions
Les molèsties estomacals de Marc Bernal no li han d’impedir ser titular dimarts amb el Barça a Newcastle
Els blaugrana han viatjat aquest diumenge a la ciutat anglesa directament des de Bilbao i els tres jugadors de la regió central, amb el berguedà i els dos Garcia, apunten a la titularitat
Les molèsties estomacals que van provocar la substitució de Marc Bernal en el partit de dissabte al camp de l’Athletic de Bilbao no li han d’impedir jugar de titular a Newcastle dimarts en el partit d’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.
Va sorprendre que el berguedà fos rellevat al descans a San Mamés, no tant perquè Pedri entrés al seu lloc, sinó perquè va quedar al camp un Marc Casadó que va per darrere seu en les preferències de l’entrenador. I encara més quan el partit no estava decidit. Però el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va aclarir que el relleu havia arribat per motius físics, i no tàctics. D’aquesta manera, tot sembla indicar que Bernal tornarà a ser titular dimarts, sobretot veient el seu rendiment dels darrers partits i comptant amb la baixa del neerlandès Frenkie de Jong, que li podria lluitar la posició.
Amb ell d’àncora, i amb Pedri segur al seu costat, els dubtes arriben més endavant per saber si Fermín o Olmo els acompanyen a la zona ampla i si un dels dos actua de fals nou en el lloc de Ferran o de Lewandowski, tenint en compte que Lamine Yamal i Raphinha són segurs en els extrems.
Puntals clars
Perquè a la zona de darrere, qui són segurs són els dos García. Joan, no cal dir-ho, a la porteria. El sallentí torna al camp en què va debutar a la màxima competició europea, el setembre, i on, tot i rebre un gol, va completar una bona actuació, sobretot amb una parada antològica a l’inici.
Pel que fa a Eric Garcia, la seva presència és segura. Cal recordar que en el partit de la fase lliga va acabar jugant de lateral esquerre, la posició que se li fa més estranya de tota la defensa. En aquesta ocasió, es dubta de si el martorellenc jugarà de lateral dret, en el lloc del lesionat Koundé, o en el centre de la reraguarda, al costat de Pau Cubarsí, i amb Cancelo a la dreta i Gerard Martín a l’esquerra. El que sembla segur és que no serà mig centre, ara que Marc Bernal ja està en forma.
