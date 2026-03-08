Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hoquei patins/OK Lliga masculina

L'Igualada Rigat apallissa el Shum Maçanet i s'acosta al líder, el Liceo (7-0)

Els arlequinats no tenen cap problema per superar el conjunt selvatà a còpia de xuts des de llarga distància

Els jugadors igualadins han pogut celebrar fins a set gols

Els jugadors igualadins han pogut celebrar fins a set gols / Igualada HC

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'Igualada Rigat no ha tingut cap problema per passar per damunt el Shum Maçanet (7-0) i sumar tres punts que, units a l'empat del líder, el Liceo, a la pista del Reus, deixa els arlequinats a cinc punts del lideratge. Després d'una setmana presidida per la polèmica entre anoiencs i corunyesos pels incidents a les grades de Riazor del cap de setmana passat, l'equip de Marc Muntané s'ha abstret de la polèmica i ha superat amb suficiència un rival de la zona baixa, tot i algunes absències com les de Ruano abans del duel de dijous a la pista del Barça, determinant per determinar si es pot seguir a Europa.

El domini dels locals ha estat clar i, als vuit minuts, Marc González ha jugat per l'esquena del porter Pons, ha intentat superar-lo aixecant la bola i no se n'ha sortit en primera instància. Aquesta, però, ha quedat solta i ell mateix l'ha empesa al fons de la porteria.

Les coses haurien pogut canviar quatre minuts després, amb una falta directa que ha intentat transformar Xavi Gurri, després d'una infracció molt dubtosa. Però Arnau Martínez ha anat molt ràpid a bloquejar el xut i ha impedit l'empat. Ha estat un punt d'inflexió perquè, dos minuts més tard, Guillem Llorens ha empalat un xut des de molt lluny i ha superat Pons després de passar enmig de nombrosos jugadors.

Semblava que aquest seria el resultat amb el qual s'arribaria al descans, però un minut abans de la mitja part, una falta sobre Matías Pascual ha estat servida pel mateix argentí, qui ha cedit enrere cap a Biel Llanes, qui ha etzibat un fort tret que ha tornat a entrar a la porteria.

Sense història

La poca història que hauria pogut tenir el partit s'ha acabat als deu segons de la represa. És el que ha trigat l'Igualada a fer una jugada assajada. Pons ha aturat el primer llançament de Llorens, però no ha pogut fer el mateix amb el rebuig en què Àlex Cardil ha enviat la pilota a la xarxa.

A partir d'aquí, ja tot ha acabat de fer baixada. Sis minuts més tard, novament Biel Llanes ha entrat des del mig cap a la banda dreta i ha tornat a xutar fort, enganxat al pal esquerre de la porteria de Pons.

Encara faltaven dos gols fins al final. En el primer, l'Igualada ha aprofitat el nerviosisme local en una altra pilota sola que ha agafat Matías Pascual. Ha avançat i ha disparat fluix, però el porter no ha pogut respondre com calia i ha vist com la bola se li escolava entre les guardes.

Cinc minuts més tard, i després d'un intent d'atac del conjunt selvatà, ha estat Roger Bars qui ha tornat a provar fortuna des de la mitjana distància i ha descobert com aquest era un recurs perfecte en aquest partit, ja que la bola ha tornat a entrar a la porteria sense oposició.

Després del partit europeu, l'Igualada té una sortida complicada a la pista del Reus Deportiu, tot i que el Liceo tampoc no ho tindrà fàcil, contra el Noia.

IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Bars, Llanes, Pascual, Marc González -cinc inicial- Roma, Cardil, Llorens, Cañadillas

SHUM FRIT RAVICH MAÇANET: Pons, Domènech, Grau, Picart, Gurri -cinc inicial- Pujol, Presas, Oviedo, Bancells

ÀRBITRES: Ribó i Pérez

GOLS: 1-0 Marc González min 8, 2-0 Llorens min 13, 3-0 Llanes min 24, 4-0 Cardil min 26, 5-0 Llanes min 32, 6-0 Pascual min 37, 7-0 Bars min 42

