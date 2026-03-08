Futbol
Mor Antoni Camps, de Sant Joan de Vilatorrada, exjugador del Barça, l'Espanyol i el Sabadell a Primera Divisió
Qui havia estat extrem en 165 partits a la màxima categoria és vetllat des d'aquest diumenge a la tarda al Tanatori Memora de Manresa i el funeral serà al mateix lloc, dilluns a la una
Sant Joan de Vilatorrada plora qui ha estat el millor jugador de futbol de la seva història. Antoni Camps ha mort aquest diumenge als 87 anys després d'haver estat reconegut en repetides ocasions pels seus covilatans. L'últim cop va ser fa tres anys, quan el Joanenc li va retre un homenatge pel seu centenari. De fet, la penya barcelonista del poble du el seu nom des de fa dècades.
Camps era un extrem esquerre que va jugar 165 partits a la màxima categoria del futbol estatal. Es va formar al Centre d'Esports Manresa. De fet, el club blanc-i-vermell li ha retut homenatge amb un minut de silenci abans del duel que l'ha enfrontat a l'Europa aquest diumenge al migdia. Des d'allà va passar al juvenil del FC Barcelona amb 18 anys, tot i que va tornar al Bages a Tercera Divisió.
El 1957, el va fitxar l'Espanyol, club amb el qual va debutar a Primera Divisió la temporada 1957-58. Hi va jugar cinc temporades, amb 116 partits a Primera Divisió i un total de 25 gols. Va ser important la seva presència a la Copa de Fires, antecessora de la UEFA, en què va fer set gols en sis partits. Va ser el màxim golejador europeu de l'Espanyol durant dècades.
El 1962, quan els blanc-i-blaus van baixar, el va fitxar el Barça per una xifra important a l'època, vuit milions de pessetes. Les coses anaven bé en el primer any, en què havia jugat 17 partits, amb 4 gols anotats, però es va fer una greu lesió de genoll que va tallar de soca-rel aquesta trajectòria.
Les següents temporades les va passar en blanc i, després d'un pas pel Mataró, el 1965 el va fitxar el Centre d'Esports Sabadell, amb el qual va jugar tres campanyes més a Primera Divisió, l'última amb només tres partits disputats, i hi va fer tres gols. Després va jugar amb el Mallorca a Segona Divisió abans de retirar-se.
Després va fer d'entrenador de categories baixes, en formacions com el Calella, el Mataró i el Sants. Sempre va estar lligat a Sant Joan de Vilatorrada i, com s'estilava en l'època, va disputar-hi alguns partits de festa major al costat de companys al Barça, com ara Sadurní o Fusté.
Recentment, després del fitxatge del sallentí Joan Garcia pel Barça, aquest diari va elaborar un equip titular de la història del Barça amb els jugadors que han actuat en més partits amb els blaugrana de cada posició pertanyents a les nostres comarques. Camps era l'extrem esquerre, amb 46 partits. La formació, a part de Joan Garcia, la completaven Eric Garcia, Moratalla, Flotats, Guardiola, Gabri, Marc Bernal, Lluís Pujol, Basora i Vila.
La vetlla d'Antoni Camps Bau està sent al tanatori Memora de Manresa aquest diumenge i també dilluns al matí, fins a les 12.45 hores. A la una es farà el funeral, a les mateixes instal·lacions.
