Bàsquet | Grup C-A I C-B
El Navàs guanya un duel de percentatges pèssims contra el Tecla Sala (62-48)
El conjunt que dirigeix Isidre Suau va superar amb més dificultats de les esperades el Tecla Sala gràcies a un bon nivell a la represa
El CB Navàs Viscola continua amb pas ferm la seva aventura al grup C-B de Tercera FEB en què escala fins a la segona posició. El conjunt bagenc ha guanyat 10 dels últims 11 partits demostrant un gran nivell de joc, però també de maduresa. Aquest segon aspecte va resultar clau davant del Tecla Sala, ja que l’equip que dirigeix Isidre Suau no només va vèncer un equip necessitat, sinó que ho va fer en un partit on no van acompanyar els percentatges de llançament.
El partit ja va començar amb un elevat to físic, una circumstància lògica tenint en compte les necessitats del conjunt de l’Hospitalet de cara a sortir de la zona de descens. Els navassencs no trobaven en el llançament des de la llarga distància la manera per trencar el ritme al què es jugava, però endurint també el sistema defensiu els igualaven, i malgrat no oferir un gran espectacle, marxaven al descans a només un punt.
Els bagencs sabien que la clau passava per augmentar lleugerament el dinamisme ofensiu, i aprofitant totes les segones oportunitats que els donaven els rebots ofensius van trencar el duel al tercer període. Uns minuts en què un imperial Alioune Fall va sobresortir anotant 17 punts i capturant 20 rebots.
L'Esparreguera fa curt davant l'allau ofensiva del líder
El Tenea CB Esparreguera va caure diumenge, a casa, davant d’un CB Prat que està gairebé imparable, i que acumula 17 victòries consecutives, que el situen com l’equip més en forma de la conferència C de Tercera FEB. El conjunt esparreguerí va sufragar amb solvència l’allau ofensiva pratenca en els primers 20 minuts de partit, marxant al descans perdent només de 8 punts. Però el conjunt del Prat ha demostrat perquè és el líder de la competició, i ofegant el conjunt esparreguerí a la represa i anotant amb precisió gairebé suïssa al voltant de 20 punts cada quart va trencar definitivament el duel. Una derrota que deixa el conjunt de Marc Raventós en novè lloc, tres triomfs per damunt de les posicions que marquen el descens.
Un Igualada amb poca energia encaixa la novena derrota a Basbastre
El Monbus CB Igualada va encaixar a Basbastre la novena derrota de la temporada en un partit en què la manca d’energia en els primers compassos del matx van ser transcendentals. Víctor Belenguer va haver de demanar temps mort quan només s’havien jugat dos minuts de partit, però els de la capital de l’Anoia no van reaccionar a temps i al descans la diferència a l’electrònic ja era de gairebé 20 punts. Una circumstància que, sumada al talent que atresoren els aragonesos, feien que somiar amb la remuntada fos gairebé impossible. Una derrota que complica les opcions de l’equip igualadí de ser quart i prendre part a la fase d’ascens.
