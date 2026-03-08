El Piera atropella el Fàtima en un derbi sense color (9-1)
La Seu d'Urgell lidera de nou el grup 5, i els tres equips del Berguedà empaten a domicili
El Piera no va tenir compassió del seu rival comarcal i va atropellar el Fàtima (9-1). Els pierencs segueixen fora del descens, a un punt de la zona vermella, mentre que els igualadins ja estan a disset punts de la salvació. Rubi i Núñez van fer un doblet cadascú, i Serván, Rosell, Cano, Navarro i Álvarez van fer els cinc restants. Ayyad va ser l’autor de l’únic gol visitant.
L’altre equip anoienc del grup, el Vilanova del Camí, és precisament qui marca el tall del descens, a un punt dels pierencs. Els vilanovins van guanyar a casa contra el Júnior (2-1) amb els gols de Marc Rodríguez i Antonio Prieto, i segueixen vius a la lluita per la permanència.
Els tres equips del Berguedà de Segona Catalana van aconseguir només un punt en els seus desplaçaments al Vallès i Baix Llobregat. El Puig-reig va perdre el lideratge tot i rescatar un punt in extremis del camp del Corbera (2-2) gràcies als gols de Joel Fernández i Souley Ndao.
El Berga no va poder anotar davant la Sabadellenca (0-0) tot i que els vallesans van jugar amb deu durant 75 minuts. Els berguedans es mantenen tercers, una posició per sobre de l’Atlètic Gironella, que va sumar un punt al descompte gràcies a una diana de Pol Toran. Els gironellencs encara tenen nou punts de marge respecte el sisè classificat.
Al grup cinc, la Seu d’Urgell és la nova líder del grup 5 després de superar l’Alcarràs (0-1) amb gol d’Anderson Cayola i veure com el fins ara primer, el Juneda, perdia. L’equip anoienc del grup 5, el Capellades, va empatar (0-0) contra l’Alcarràs, equip de la part baixa de la classificació. Ara, els capelladins són onzens, a tres punts del descens.
En canvi, el Solsona va guanyar per golejada davant el cuer, el Vallfogona de Balaguer.
El partit entre el Sallent i l’Agramunt va ser suspès en els darrers instants quan el resultat era de 0-1 favorable al conjunt bagenc.
