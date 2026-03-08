La Pirinaica es deixa dos punts al camp del Balaguer (1-1)
L'Igualada cau al camp del Castellar i el Martorell reforça el lideratge del grup 3
Un penal transformat per Adrián Espinar a sis minuts pel final va fer que la Pirinaica es deixés dos punts al camp del Balaguer. Els manresans es van avançar just abans del descans, amb un gol obra de Max Morell, i tenien superioritat numèrica des del minut 58, quan van expulsar el local Jan Rosanes. Els de la Mion es mantenen sisens, a només cinc punts de l’Igualada, que és el tercer classificat del grup.
L’Igualada va caure al complicat camp del Castellar, rival directe en la lluita per la tercera posició. Els anoiencs van veure com els locals remuntaven el gol inicial i sumen la segona jornada consecutiva sense aconseguir la victòria i la segona derrota en cinc partits. Amb aquest resultat, els igualadins es mantenen a la tercera posició, però l’equip vallesà i també el Poble Sec, quart i cinquè, s’apropen a només tres punts de distància, mentre que el líder, el Singuerlín, s’allunya a dotze. I això que l’inici de l’Igualada va ser immillorable, amb un gol de Willian de Araújo al minut 11 que donava ànims al conjunt visitant. Però aquest gol va despertar al conjunt local, que va fer una passa endavant i, a la mitja hora de joc, Miguel Expósito feia el gol que significava l’empat. A partir d’aquell moment, el partit va estar igualat, amb cap dels dos equips que no s’imposava i amb ocasions per una banda i per l’altra que no aconseguien entrar a la porteria. No va ser fins als minuts finals que els locals van acabar imposant-se. David López va fer el 2-1 al minut 83 i, ja al temps de descompte, amb els igualadins bolcats a l’atac, Pere Belmonte va fer el definitiu 3-1 i va sentenciar l’enfrontament.
Per altra banda, derrota del Gimnàstic de Manresa al camp de l’Unificación Llefià. Els manresans perden la dinàmica positiva i cauen a la desena posició, tot i que a tretze punts de la zona de descens. Els gols van arribar tots als minuts finals, tot i que els manresans jugaven des del minut 30 amb un jugador menys. Eric Hernandez i Adel Kabbani van anotar pels badalonins i Victor Chumachenko, de penal, va fer el gol insuficient pels manresans.
Cardona i Joanenc van empatar en un duel intens però sense masses ocasions.
Finalment, al grup 3, un hattrick d’Enrique Ramírez va liderar una nova victòria del Martorell, davant la Terlenka Barcelonista. Albert Garrido va fer el gol restant dels martorellencs, des del punt de penal. Amb el 4-0, els locals es van relaxar i Ismael Cabello va fer dos gols pels visitants. Els del Baix Llobregat Nord tenen cinc punts de marge respecte el segon.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant