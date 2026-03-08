Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Pirinaica es deixa dos punts al camp del Balaguer (1-1)

L'Igualada cau al camp del Castellar i el Martorell reforça el lideratge del grup 3

La Pirinaica no va aconseguir endur-se els tres punts

La Pirinaica no va aconseguir endur-se els tres punts / Arxiu/Mireia Arso

Lluc Grandia

Manresa

Un penal transformat per Adrián Espinar a sis minuts pel final va fer que la Pirinaica es deixés dos punts al camp del Balaguer. Els manresans es van avançar just abans del descans, amb un gol obra de Max Morell, i tenien superioritat numèrica des del minut 58, quan van expulsar el local Jan Rosanes. Els de la Mion es mantenen sisens, a només cinc punts de l’Igualada, que és el tercer classificat del grup.

L’Igualada va caure al complicat camp del Castellar, rival directe en la lluita per la tercera posició. Els anoiencs van veure com els locals remuntaven el gol inicial i sumen la segona jornada consecutiva sense aconseguir la victòria i la segona derrota en cinc partits. Amb aquest resultat, els igualadins es mantenen a la tercera posició, però l’equip vallesà i també el Poble Sec, quart i cinquè, s’apropen a només tres punts de distància, mentre que el líder, el Singuerlín, s’allunya a dotze. I això que l’inici de l’Igualada va ser immillorable, amb un gol de Willian de Araújo al minut 11 que donava ànims al conjunt visitant. Però aquest gol va despertar al conjunt local, que va fer una passa endavant i, a la mitja hora de joc, Miguel Expósito feia el gol que significava l’empat. A partir d’aquell moment, el partit va estar igualat, amb cap dels dos equips que no s’imposava i amb ocasions per una banda i per l’altra que no aconseguien entrar a la porteria. No va ser fins als minuts finals que els locals van acabar imposant-se. David López va fer el 2-1 al minut 83 i, ja al temps de descompte, amb els igualadins bolcats a l’atac, Pere Belmonte va fer el definitiu 3-1 i va sentenciar l’enfrontament.

Per altra banda, derrota del Gimnàstic de Manresa al camp de l’Unificación Llefià. Els manresans perden la dinàmica positiva i cauen a la desena posició, tot i que a tretze punts de la zona de descens. Els gols van arribar tots als minuts finals, tot i que els manresans jugaven des del minut 30 amb un jugador menys. Eric Hernandez i Adel Kabbani van anotar pels badalonins i Victor Chumachenko, de penal, va fer el gol insuficient pels manresans.

Cardona i Joanenc van empatar en un duel intens però sense masses ocasions.

Notícies relacionades

Finalment, al grup 3, un hattrick d’Enrique Ramírez va liderar una nova victòria del Martorell, davant la Terlenka Barcelonista. Albert Garrido va fer el gol restant dels martorellencs, des del punt de penal. Amb el 4-0, els locals es van relaxar i Ismael Cabello va fer dos gols pels visitants. Els del Baix Llobregat Nord tenen cinc punts de marge respecte el segon.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents