Bàsquet | Lliga Endesa
La història darrere els tirs lliures amb l'esquerra de Retin Obasohan
L'exterior belga del Baxi Manresa porta gairebé un mes amb un esquinç al canell dret i dissabte, contra la Laguna Tenerife, va llançar els tres tirs lliures de què va disposar amb la seva mà no hàbil
L'enorme concentració de partits que està disputant el Baxi Manresa aquesta temporada ha originat un nou problema per a Diego Ocampo i companyia: les constants lesions que pateixen els jugadors més utilitzats. Dissabte ja no va poder comptar amb Louis Olinde ni Dani Pérez, però qui va sorprendre a tot el Nou Congost va ser Retin Obasohan, que va anotar 2 dels 3 tirs lliures de què va disposar llançant amb la mà esquerra, i no amb la dreta, la seva mà dominant. Una circumstància que va arrencar somriures entre els seus companys a la banqueta, que veien en foc real un exercici que últimament provava als entrenaments.
I és que no es tracta d'una situació fortuïta o puntual. El base nascut a Anvers ha estat un dels homes que més minuts ha disputat enguany, i ja abans de l'aturada de les finestres va haver de perdre's la darrera jornada de la fase regular de l'Eurocup a Hamburg i el partit de lliga al Palau per unes molèsties que s'han materialitzat en un esquinç. De fet, ja al Barris Nord, Obasohan va jugar només utilitzant la seva mà esquerra, tot i que en aquell partit no va assumir gairebé cap acció ofensiva i es va centrar en la defensa sobre James Batemon.
El fet de no anar a les finestres de la FIBA i que el Baxi no s'hagués classificat per jugar la Copa del Rei no només li va donar una mica més de dues setmanes per donar una mica de descans al canell dret, sinó que a sobre li han permès perfeccionar la mecànica de llançament des dels 4,60 amb l'esquerra. Curiosament, amb la seva mà no hàbil li surt un tir més acadèmic i bombejat, com a mínim quant a la trajectòria que fa la pilota des que li surt de les mans fins que toca la cistella.
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant