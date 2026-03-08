El Solsona aconsegueix una maneta contra el Vallfogona de Balaguer (5-0)
Els solsonins s'apropen a només un punt de la zona de permanència després de golejar al cuer del grup
El Solsona no va fallar en un dia marcat en vermell al calendari, i va golejar al cuer del grup, el Vallfogona de Balaguer (5-0). Els solsonins firmen una actuació sòlida i s'apropen a la zona de permanència. De fet, ara són tretzens, marcant el tall del descens, mentre que el dotzè, el primer que se salva, és el Linyola, que té els mateixos punts que l'equip de Xavier Gabernet.
I això que els de la Noguera han començat valents i incomodant la possessió dels solsonins, però el conjunt local era molt més sòlid físicament i van aconseguir imposar la seva llei. Als divuit minuts de joc, Houssam Jbilou superava el seu marcador des de la banda i servia una pilota a l'àrea perquè Àngel Pérez rematés i obrís la llauna. Pocs minuts després, a la sortida d'un córner, un jugador visitant cometia penal sobre un del Solsona i el mateix Jbilou feia el segon. A partir d'aquell moment, els visitants van abaixar els braços i, en comptes de voler assegurar el marcador, els solsonins van seguir apretant.
La segona part va ser un monòleg de domini local. Només començar el segon temps, Robert Ferrer aconseguia anticipar-se al porter rival i rematava una centrada lateral per fer el tercer. Els solsonins van seguir atacant sense parar i, a deu minuts pel final, de nou Ferrer feia el quart amb un xut de llarga distància que sorprenia el porter. Ja al temps de descompte, Arnau Valero arrodonia la maneta amb un gol, de nou, de penal.
CF SOLSONA: Figueras, Parcerisa (Dahmani 66’), Vendrell (Lungu 54’), Montenegro, Ferrer (Valero 80’), Jbilou (Dod 61’), Espuga, A. Sancés (G. Sancés 61’), Pérez (Melnikas, 54’), Cardona (Larrañaga 80’) i Caball.
CF VALLFOGONA DE BALAGUER: Kande, Llusà, Angerri (Codina 66’), Gil, Sanyang, Monesma, Pallisé, Delsams (Trepat 36’), Penella, Carricondo (Mestres 66’) i Bonet (Babot 80’).
ÀRBITRE: Alex Colell, auxiliat per Ian Roca i Roger Arbós.
GOLS: 1-0 Pérez min 18, 2-0 Jbilou (p) min 33, 3-0 Ferrer min 52, 4-0 Ferrer min 79, 5-0 Valero (p) min 89.
